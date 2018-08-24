كوريا الجنوبية تضيف ثلاث ذهبيات إلى مجموع ميدالياتها يوم الاثنين

حصدت كوريا الجنوبية ثلاث ميداليات ذهبية في المبارزة والتايكواندو يوم أمس الاثنين ضمن مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة المنعقدة في إندونيسيا.

في المبارزة، هزم الكوري الجنوبي "كو بون كيل" مواطنه "أوه سانغ أوك" بنتيجة 15 – 14 في المباراة النهائية لفردي الرجال، ليصبح أول مبارز يفوز بثلاث ميداليات ذهبية آسيوية متتالية في هذا التخصص.

كما نجحت "جون هي سوك" في الدفاع عن لقبها والحفاظ على ذهبيتها الآسيوية في نهائي فردي السيدات بعد فوزها على الصينية "فو ييتينغ" بنتيجة 8-3.

ومنح التايكواندو كوريا الجنوبية ثالث ميدالياتها الذهبية ليوم الاثنين بفضل "كيم تي هون" الذي حاز على اللقب الآسيوي في تخصص 58 كيلوغراماً رجال. سبق لكيم أن فاز بالميدالية الذهبية في وزن 54 كيلوغراما رجال في دورة الألعاب الآسيوية 2014 في إنتشون.

وبانتهاء منافسات يوم الاثنين، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث على جدول الميداليات بخمس ميداليات ذهبية وتسع فضيات وعشر برونزيات، بعد كل من الصين واليابان على التوالي.



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