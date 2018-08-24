[الألعاب الآسيوية] كوريا تفوز بثلاث ميداليات ذهبية في المصارعة والمبارزة والتايكواندو

أكتب :

2018-08-22 12:14:42

تحديث :

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[الألعاب الآسيوية] كوريا تفوز بثلاث ميداليات ذهبية في المصارعة والمبارزة والتايكواندو

انتهى يوم أمس الثلاثاء بفوز كوريا الجنوبية بثلاث ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي تحتضنها إندونيسيا.
البداية كانت بالمصارعة الاغريقية، حيث فاز الكوري "ريو هان سو" على "ماتات كيبيسييف" من كازاخستان بنتيجة 5-4 في نهائي 67 كلغ رجال في جاكرتا، محتفظا بلقبه الآسيوي في هذه الفئة.
في التايكواندو، دافعت "لي دا-بين" عن لقبها بنجاح، متفوقة على الكازخية "دينيز كانسل" بنتيجة 27-21 في نهائي أكثر من 67 كيلوغرامًا سيدات.
أما "لي اه-ليم" فنالت الميدالية الفضية في تخصص 57 كيلوغراما سيدات بعد خسارتها امام الصينىة "لوه تشونغشي".
وفي المبارزة، فازت "كانغ يونغ-مي" بلقب فردي السيدات بفوزها على الصينية "سان يي وان" 11-7.
وبختام يوم أمس، تحتفظ كوريا الجنوبية في رصيدها على ما مجموعه ثماني ميداليات ذهبية و12 فضية و14 برونزية، لتبقى في المركز الثالث على جدول الميداليات، خلف كل من الصين واليابان.

[Photo : YONHAP News]

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