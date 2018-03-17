وثالث وآخر قضايانا الساخنة لهذا الأسبوع تتعلق بالمصادقة البرلمانية على تعديل قانون العمل الكوري بحيث يجري تقصير أسبوع العمل في كوريا من 68 ساعة إلى 52 ساعة فقط.



حضر جلسة التصويت 194 نائبا برلمانيا، صوّت 151 منهم لصالح التعديل وعارضه 11 مع امتناع 32 عن التصويت. جاء ذلك القرار بعد فراغ لجنة البيئة والعمل من إقرار المراجعة التي تمت على القانون القديم.

كانت المراجعة تدعو لتقصير أسبوع العمل في كافة المؤسسات التي تقوم بتشغيل أكثر من ثلاثمائة شخص بمجرد اقرار المراجعة على أن يتم الحاق الشركات والمؤسسات التي يعمل لديها ما بين 50 و299 شخص في يناير من عام 2020 ثم يشمل ذلك بقية الشركات التي يعمل لديها ما بين 5 و49 شخصا في يوليو 2021.



هكذا يبدأ تقصير اسبوع العمل في كوريا بعد خمسة أعوام من بدء البرلمان استعراض الأمر في 2013. اللوائح والقوانين الخاصة بأجور العمل خلال الإجازات والعطلات العامة لن تتغير حيث سيظل كل عامل يعمل مدة تقل عن 8 ساعات خلال يوم عطلة مستحقا لما يعادل 150% من أجره الأصلي ولما يعادل 200% في حالة العمل لمدة تزيد عن 8 ساعات.

قانون بدل الإجازات القانونية الذي ينطبق الآن فقط على المؤسسات العامة سيشمل القطاع الخاص بالتدرج بشكل مرحلي. سيتم كذلك تخفيض عدد أنواع ومجالات الأعمال التجارية الخاصة المعفية من تحديد ساعات العمل القانوني من 26 إلى خمسة ومن بينها العناية الصحية والنقل والمواصلات. من المتوقع أن تكون هناك آثار اجتماعية إيجابية ملحوظة للقانون الجديد ومنها زيادة وتوسيع فرص عمالة جديدة للباحثين عنها. سيتيح القانون الجديد كذلك الفرصة لكوريا للتخلص من السمعة التي لازمتها كالدولة صاحبة أطول ساعات عمل من بين كل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



ساعات العمل الأقصر تعني مزيدا من الراحة والتفرغ للشئون العائلية والالتزامات الاجتماعية الأخرى للعملين لكنها تعني في نفس الوقت المزيد من التكلفة بالنسبة لأصحاب العمل وربما تمثل ضربة مؤلمة للشركات الصغيرة والمبتدئة التي ما تزال تعاني من قرار رفع الحد الأدنى للأجور. يقدّر معهد كوريا للبحوث الاقتصادية إن الشركات ستكون مضطرة لدفع نحو 12 ترليون وون كوري في كل عام للمحافظة على المستوى الحالي للإنتاج بعد قرار تخفيض أسبوع العمل في كوريا.

جسر

كانت تلك هي أهم القضايا الساخنة في كوريا خلال هذا الأسبوع وإلى قضايا ساخنة أخرى في الأسبوع القادم.