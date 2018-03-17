وثاني قضايا هذا الأسبوع تتعلق بمطالبة النيابة العامة في كوريا بتوقيع عقوبة صارمة تتضمن الحبس لمدة ثلاثين عاما وغرامة تبلغ ما يقارب 120 مليار وون كوري ضد الرئيسة الكورية السابقة بارك كون هاي بسبب سوء استعمالها للسلطة واستخفافها بالقيم الدستورية العليا للبلاد والاخلال بالثقة التي أولتها لها الجماهير وغير ذلك مما أدى للمحاسبة البرلمانية التي أقرت عزل الرئيسة.



جاء ذلك في جلسة المحاكمة التي جرت في غياب المتهمة الرئيسية التي كان قد تم اعتقالها بعد أن أقرت المحكمة الدستورية قرار المحاسبة البرلمانية الذي تم اتخاذه في مارس الماضي. تمت إدانة الرئيسة بموجب 18 تهمة مختلفة تراوحت بين الفساد وإساءة استغلال السلطة والنفوذ واستلام رشاوي وغيرها من التهم التي تورطت فيها مع صديقتها المقربة تشوي سون سيل وهي تهم بخصوص تواطؤ بينهما نتج عنه ممارسات فاسدة من رشوة واستغلال للنفوذ وابتزاز وإفشاء لمعلومات رئاسية سرية وشراء ذمم وتعاملات مالية غير مشروعة مع مؤسسات وشركات كبرى ومن بينها شركة سامسونغ.



تم كذلك ادانة الرئيسة السابقة بتهمة تتعلق بإعداد قائمة حكومية سوداء تتضمن أسماء العديد من الفنانين والأدباء والمبدعين الذين صنفتهم كمعادين للحكومة والرئيسة والنظام. من جانبها ترفض الرئيسة الاعتراف بتورطها في تلك التهم وتشكك في سير العدالة وتدعي إن الكثير من التهم الموجهة تفتقر لأي أساس قانوني وهو ما دفعها لمقاطعة العديد من جلسات المحاكمة. من المتوقع صدور الحكم النهائي في السادس من إبريل. وحسب المرافعة النهائية المتوقع أن تقدمها هيئة الدفاع مطالبة المحكمة أن تأخذ في الاعتبار الانجازات العديدة للرئيسة.



وبالنسبة للتهم الخاصة بإساءة استخدام السلطة من اجل ابتزاز أموال من عدة شركات تجارية تدعي هيئة الدفاع بأن مقاصد ونوايا الرئيسة من ذلك كانت بحسن نية ومن أجل مقاصد نبيلة وطيبة ولمصلحة البلاد والشعب ولم تكن بهدف جني أي مكاسب أو مصالح شخصية أو ذاتية.



تتفق 4 أحزاب حكومية ومعارضة على أن الرئيسة تستحق التعرض لعقوبة صارمة بسبب ما ارتكبت من تجاوزات وجرائم، غير أن الحزب المعارض الرئيسي، حزب كوريا للحرية، يعترض بشدة على توقيع مثل تلك العقوبة القاسية الممثلة بالسجن لمدة 30 عاما ويرى أنها أكثر قسوة حتى من عقوبة الاعدام. كانت النيابة العامة تسعى في الوقت سابق لحكم بالسجن لمدة 25 عاما في حق الصديقة المقربة تشوي مع توقيع عقوبة أشد في حق الرئيسة.

وبما أن المحكمة أقرت حكما نهائيا بسجن المتهمة تشوي بالسجن لمدة عشرين عاما فمن المتوقع أن تكون عقوبة الرئيسة أشد وأثقل .

