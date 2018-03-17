أسخن قضايا هذا الأسبوع تتعلق بالخطاب الذي أدلى به الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن بمناسبة كل من الذكرى السنوية لحركة المقاومة من أجل الاستقلال التي بدأت في الفاتح من مارس عام 1919، والذكرى المئوية لتأسيس الدولة، حيث أشار الرئيس إلى ضرورة جعل المناسبتين نقطة انطلاق لنشر السلام والوئام الكامل في شبه الجزيرة الكورية مؤكدا على ضرورة أن تكون لكوريا الجنوبية رؤية وخطة استراتيجية خاصة بذلك السلام.

وخلال حديثه تعرض الرئيس كذلك لعدد من القضايا الشائكة الخاصة بالعلاقات الكورية اليابانية. وجه الرئيس خطابه خلال مناسبة خاصة تم تنظيمها في سجن سوديمون احتفاءً بذكرى مرور 99 عاما على قيام حركة المقاومة من أجل الاستقلال التي اندلعت في الأول من مارس عام 1919 ضد الاحتلال الياباني لكوريا.

تحدث الرئيس عن أهمية السعي من أجل تحقيق وحدة اقتصادية سلمية ومتكاملة، ونبذ الفرقة والانقسام في شبه الجزيرة الكورية وجعلها منطقة استقرار سياسي وازدهار اقتصادي وسلام شامل.

عكس الخطاب تصميم الرئيس على تحسين الروابط الكورية المشتركة وإيجاد حل كامل وشامل للمشكلة النووية الكورية الشمالية بحلول العام المقبل على أكثر تقدير بحيث يصبح ذلك نقطة تحول ومنعطف هام في سبيل قيام سلام شامل ودائم في شبه الجزيرة. قال الرئيس إن الانجاز الأكبر لحركة الفاتح من مارس هو تأسيس الحكومة الموقتة لجمهورية كوريا في الشطر الجنوبي في إطار نص وروح الإعلان الخاص بالاستقلال.

قال الرئيس إن تلك الروح هي ما أدى لاحقا لقيام جمهورية ديمقراطية حقيقية. وحول العلاقات الكورية اليابانية قال إنه سيحرص على اقناع اليابان بضرورة مواجهة كل أخطاء الماضي والسعي من أجل تصحيحها ومعالجتها من أجل قيام علاقة ثنائية طبيعية سلسة بين الدولتين الجارتين، وعلى رأس تلك الأخطاء قضية الاسترقاق الجنسي الذي تعرضت له نسوة كوريات على أيدي الاحتلال الياباني فيما صار يعرف باسم نساء المتعة. قال الرئيس إن تلك القضية هي قضية انسانية تم ارتكابها بشكل مجافي للإنسانية مما لا يترك مجالا لتجاهلها أو اهمالها. قال إن اليابان باعتبارها الدولة المسئولة عن تلك القضية الانسانية التاريخية مطالبة بإيجاد حل كامل وشامل ومرضي وعادل ونهائي لها. حذر الرئيس مون اليابان كذلك من خطورة ومغبة انتهاك سيادة كوريا على أراضيها وخاصة فيما يتعلق بجزر دوكدو التي أشار إلى أنها كانت الهدف الأول للتعديات اليابانية إبان احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية وقال إن انكار اليابان لتلك الحقائق لا يختلف عن رفضها الاعتراف بكل تجاوزات وخطايا ماضيها الاستعماري.

رغم ذلك أوضح الرئيس مون إنه لن يكون أسير الماضي بكل ما فيه من أخطاء وأعرب عن أمله في تمكن البلدين من بناء علاقة مستقبلية صحية وفاقية مشرفة ومؤسسة على الاحترام المتبادل والاعتراف بأي أخطاء أو تجاوزات سابقة.

قارن الرئيس وربط بين كل من حركة المقاومة التي اندلعت في الفاتح من مارس 1919 والتظاهرات والمواكب والاحتجاجات الليلية التي جرت تحت أضواء الشموع في 2017 وفي أعقاب الفضيحة الرئاسية الكبرى التي شهدتها كوريا في الأشهر القليلة الماضية، وقال إن ال17 مليون شمعة التي احترقت خلال تلك الاحتجاجات أضاءت مسيرة كوريا المتقدة والقاصدة نحو الديمقراطية والحرية واستقلال الإرادة ومحاربة كافة أشكال الفساد ومواصلة واستمرارا لكل النضال الكوري التاريخي السابق من أجل تحقيق وتجسيد تلك القيم السامية.

قال إن روح الاستقلال وقيم المقاومة الحقة من أجل الحرية ظلت دوما جزءا لا يتجزأ من التاريخ الكوري وهو ما يدعو للحرص على تشييد وخلق مجتمع كوري عادل وخالي من كافة أشكال التفرقة والتمييز على أساس الثروة أو العرق أو الإقليم أو النوع أو الخلفية الأكاديمية أو الوظيفية ومن أجل قيام دولة قوية حرة ذات تراث ثقافي صلب في كوريا وقدرة على الإسهام في ارساء قواعد السلام العالمي الشامل.

