وثالث وآخر قضايانا الساخنة لهذا الأسبوع تتعلق بانطلاق الأولمبياد الدولي للمعاقين Paralympics في يوم الجمعة الماضي في بيونغشانغ لمدة عشرة أيام وبمشاركة 500 رياضي من 49 دولة مختلفة يتنافسون في ستة فعاليات رياضية. ينم تنظيم حفليّ الافتتاح والختام بجانب بعض المنافسات الجليدية في بيونغشانغ بينما تجري الألعاب الثلجية الأخرى في غانغيونغ وجانغسون. يتم تنظيم هذا الأولمبياد الخاص بالمعوقين كل أربعة أعوام وفي المدن التي تستضيف دورات الألعاب الأولمبية ، وهي دورة ألعاب مخصصة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعود أصلها إلى عام 1948 حيث اقتصرت على منافسة رياضية خاصة بأصحاب الكراسي المتحركة في بريطانيا ثم انضمت لها هولندا في عام 1952 ثم تحولت بعدها إلى مناسبة دولية دورية ثابتة بدأت في روما عام 1960 على المستوى الصيفي ثم شتويا في السويد عام 1976. ارتباط الأولمبياد الدولي للمعاقين مباشر بعد الدورات الأولمبية العادية بدأ في سيول عام 1988. يتكون الأولمبياد الشتوي للمعاقين من ستة ألعاب منها التزلج على الجليد والهوكي الثلجي وسباق الكراسي المتحركة. شاركت كوريا في أول أولمبياد شتوي للمعاقين في عام 1992 في فرنسا وأعقبتها بسبع مشاركات أخرى فازت فيها بميداليتين فضيتين . يتطلع الفريق الكوري للمرة الأولى الفوز بميداليات ذهبية خلال أولمبياد بيونغشانغ الجاري ويُعوّل في ذلك على البطل سين وي هيون الذي سبق له الحصول على عدة جوائز وأوسمة في منافسات دولية آخرها في فنلندة في الشهر الماضي ومن المأمول أن يفوز بمداليتين ذهبية وفضية خلال دورة بيونغشانغ. كذلك يأمل الفريق الكوري للهوكي الثلجي والمصنف الثالث عالميا في التنافس الشرس في مجموعته التي تضم دولا ذات تاريخ عريق في هذه الرياضة مثل الفريق الأمريكي المصنف الأول والياباني والتشيكي.