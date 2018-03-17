وثاني قضايا هذا الأسبوع تتعلق ببدء العد التنازلي للانتخابات المحلية القادمة في كوريا في ال13 من يونيو المقبل مع تبقي ما يقل عن مائة يوم لتلك المناسبة الانتخابية الهامة. ستكون هذه الانتخابات هي الأولى خلال أربعة أعوام حيث يتم خلالها انتخاب ثلاثمائة وخمسن مسئولا منهم عُمد وحُكام ورؤساء مجالس محلية وهيئات تربوية وتعليمية وغيرهم. بدأت الهيئة القومية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، كما أجاز البرلمان لاحقا التعديل الرسمي الخاص بقانون الانتخابات وبإعادة رسم الدوائر الانتخابية. كان الموعد المحدد لذلك التعديل هو الثالث عشر من ديسمبر أي قبل ستة أشهر من بدء الانتخابات إلا أن بعض الخلافات الحزبية قد حالت دون ذلك مما تسبب في التأخير. هناك فترة زمنية محددة ليتمكن خلالها كل المرشحين من استيفاء الإجراءات المطلوبة من تسجيل وتجهيز مكتب انتخابي وهلم جرا. سيتم التسجيل الرسمي في أواخر مايو على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في الحادي والثلاثين من نفس الشهر. ستكون هذه الانتخابات المحلية هي أول انتخابات تجري في عهد الرئيس مون، ومن المتوقع أن تعكس نتائجها مدى رضاء أو سخط الشعب على أداء الرئيس منذ توليه السلطة، وسيمثل فوز الحزب الحاكم بنتائج طيبة خلال تلك الانتخابات دفعة قوية للرئيس وحزبه الحاكم في الاستمرار في تنفيذ برامجهم وسياساتهم، في حين سيعني فوز المعارضة العكس من ذلك تماما. ستجري الانتخابات هذه المرة على أسس حزبية رباعية بسبب ما تعرضت له تلك الأحزاب من انقسامات أثرت على شكل الخريطة الحزبية والسياسية في البلاد وأنتجت حزبين سياسيين جديدين هما حزب بارون للمستقبل وحزب الديمقراطية والسلام. من المتوقع أن تشهد الانتخابات المحلية تنافسا شرسا مما يجعل من الصعب التكهن بنتائجها الآن، غير أن الأرجح هو أن يتمكن الحزب الديمقراطي الحاكم من المحافظة على جانب كبير من شعبيته وتعزيز موقفه القيادي وأن يتمكن من اكتساح الانتخابات حكما بما يجده الرئيس مون من شعبية وتأييد واسع حسب العديد من استطلاعات الرأي، وإن كانت الانتخابات المحلية كثيرا ما تأتي خلافا لأي توقعات أو تكهنات. من جانبه يركز حزب المعارضة الرئيسي ، حزب كوريا للحرية، من تشديد هجومه على الحزب الحاكم وانتقاد مواقفه وسياساته الأخيرة خاصة فيما يتعلق بكوريا الشمالية. كذلك يسعى الحزب الإصلاحي، حزب بارون للمستقبل، إلى استقطاب الناخبين المترددين في تأييد الحزبين الكبيرين لاعتبارات سياسية أو عقائدية، كما من المتوقع أن ينافس الحزب الجديد، حزب الديمقراطية والسلام، الحزب الديمقراطي الحاكم بشدة في إقليم شولا بالذات.