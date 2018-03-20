وثالث وآخر قضايانا الساخنة لهذا الأسبوع تتعلق بتوجه الرئيس الكوري الجنوبي بتقديم مقترح حكومته للتعديلات الدستورية المرتقبة وذلك في يوم الأربعاء القادم وهو ما أكده المكتب الرئاسي الذي ذكر أن مشروع القانون الخاص بذلك قد تمت صياغته بواسطة الهيئة الاستشارية الرئاسية الخاصة وذلك في الوقت اللازم والمحدد بستين يوما قبل رفعه للبرلمان للتداول حوله. وتخطط الحكومة لطرح التعديل المرتقب على البرلمان للتصويت عليه في الوقت المحدد للانتخابات المحلية في يونيو المقبل.



القانون المقترح الذي تم رفعه للرئيس يوم الثلاثاء الماضي يدعو لمراجعة النظام الرئاسي المعمول به الآن والقائم على فترة رئاسية واحدة لمدة خمسة أعوام والمقترح تعديله ليصبح فترتين رئاسيتين متتاليتين لمدة أربع سنوات لكل فترة. التعديل يسمح فقط بفترتين متتاليتين لكنه لا يسمح بفترتين في أوقات متفاوتة بمعنى أنه لن يحق لأي رئيس سابق معاودة الترشيح في فترات أخرى لاحقة. وحتى في حالة إجازة ذلك التعديل والمصادقة عليه بواسطة البرلمان فإن الرئيس الحالي مون لا يمكنه الاستفادة منه للترشح لفترة قادمة حيث يمنعه الدستور الراهن من ذلك بموجب الفقرة التي تشير إلى ذلك بوضوح.



من المتوقع أن يشمل التعديل توصية بخصوص تضمين نص يتعلق بعاصمة البلاد في ذلك القانون بجانب إشارات في مقدمة الدستور إلى الانتفاضات المنادية بالديمقراطية التي اندلعت في كوريا منذ ثورة إبريل 1960 مما يعكس روح الثورة المدنية وكل أشكال المقاومة ضد التسلط والاستبداد ، لكن لم يتم تضمين أي إشارة إلى التظاهرات والمواكب والاحتجاجات الأخيرة تحت ضوء الشموع باعتبار إنها ما تزال تطورات تاريخية حديثة لم يكتمل تقييمها النهائي بشكل كامل بعد . من التوصيات الأخرى كذلك أن تتضمن مقدمة الدستور دعوة للمزيد من الاستقلال الذاتي للحكومات الإقليمية. يرى البعض إن المشروع المقدم من الحكومة هو تحرك يهدف إلى الضغط على البرلمان من أجل تسريع النقاش اللازم للتعديلات الدستورية غير أن ذلك قد يؤدي إلى اعتراض بعض النواب الذين يرون ضرورة الابتعاد عن أي ارتجال ويؤمنون بأن البرلمان هو الذي يجب أن يهتم بأمر التعديل بالشكل الذي يحدث توافقا بين الفصائل البرلمانية المختلفة مما يستدعي تأجيل أو حتى استبعاد كل المسائل الحساسة والمثيرة للخلافات السياسية. أدلى مسئول رئاسي رفيع بأن الرئيس مون هو من يملك الكلمة النهائية.

