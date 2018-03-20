وثاني قضايا هذا الأسبوع تتعلق بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعفاء وزير خارجيته ريكس تيلرسون وتعيين رئيس وكالة الاستخبارات بدلا عنه.



يعتبر هذا هو التعديل الوزاري هو الأكبر في عهد الرئيس ترمب والذي يجيء في وقت حساس مستبقا القمة المفترض عقدها بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في مايو القادم. جاء إعفاء وزير الخارجية بشكل مفاجئ وعبر تغريدة للرئيس ترمب في صفحته في تويتر وتمّ تعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو بدلا عنه في المنصب الدبلوماسي الأعلى وقد أشاد به الرئيس وقال إنه سيقوم بتقديم عمل رائع.

أعلن الرئيس كذلك عن تعيين جينا هاسبيل ليخلفه في المنصب الاستخباري الكبير. وبعد الإعفاء أعلن ترمب لصحفيين خارج البيت الأبيض إن تيلرسون اختلف معه حول العديد من الأشياء ومن بينها كيفية معالجة المشكلة النووية الإيرانية. اعترف كذلك إنه قرر قبول دعوة الزعيم الكوري الشمالي للقاء مشترك بينهما دون التشاور في ذلك مع وزير خارجيته. كان الإعفاء متوقعا وسط المقربين من الدوائر السياسية في واشنطن حيث لوحظ إن العلاقة القائمة بين الرئيس ووزير خارجيته لم تكن دوما على ما يرام. كذلك، وبعد ساعات قليلة من إعفاء الوزير، تم كذلك اعفاء وكيل وزارة الخارجية ستيف غولدستين من منصبه بعد أن عبّر علانية عن احتجاجه على قرار إعفاء الوزير وهو ما يتوقع له أن يخلق فراغا كبيرا في وزارة الخارجية وفي الإدارة الأمريكية عموما.



يُعتبر وزير الخارجية الجديد من المتشددين في الإدارة الأمريكية، وكان قد قال في بداية العام الجاري إن بوسع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغون إطلاق قنبلة نووية على الولايات المتحدة الأمريكية في غضون أشهر قليلة. وفي الشهر الماضي وعندما قادت دورة بيونغشانغ الأولمبية الشتوية إلى انفراج في العلاقات الكورية المشتركة وقيام حوار بين الكوريتين قال بومبيو إنه لا يوجد ما يشير إلى أي تغيير استراتيجي في موقف الزعيم الكوري الشمالي بخصوص مسعاه لامتلاك أسلحة نووية. وحتى بعد المحادثات التي قادت إلى اتفاق حول قمتين كورية/كورية وأمريكية كورية شمالية أكد إن بلاده لن تقوم بتخفيف العقوبات ولن تقدم أي تنازلات لكوريا الشمالية ما لم تتم المحادثات وتتعهد كوريا الشمالية فيها بتقديم دلائل كافية على عزمها التخلص الكامل والمؤكد والقابل للتحقيق لبرنامجها النووي.



رغم مواقفه المتشددة المعلنة يعتقد البعض إنه البديل الأفضل من تيلرسون عندما يتعلق الأمر بالحوار مع كوريا الشمالية على ضوء ما ظهر خلال اتصالاته السابقة مع رئيس المخابرات الكوري الجنوبي وحكما بالعلاقة الخصوصية التي تجمعه مع الرئيس ترمب الذي يثق به. من جانبها لا ترى الحكومة الكورية الجنوبية إن ذلك التبديل سيكون له تأثير كبير على مسار ومستقبل السياسات الكورية الجنوبية الأمريكية ولا على التنسيق بين البلدين إزاء سياساتهما الكورية الشمالية. قالت وزير الخارجية الكورية إن التبديل رغم حدوثه بذلك الشكل المفاجئ لن يؤثر على تنسيق المواقف والسياسات والروابط الثنائية بين البلدين الحليفين. ويرى خبراء ومحللون إنه حتى مع بدء المحادثات والاتصالات مع كوريا الشمالية فإن الولايات المتحدة لن تغّير من مواقفها الحازمة والصلبة مع بيونغيانغ وسوف تستمر في تشديد ضغوطها حتى تحصل على التغيير المنشود.



