أسخن قضايا هذا الأسبوع تتعلق بمثول الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ باك أمام النيابة العامة للتحقيق معه حول تهم تتعلق بالرشوة والفساد حيث تعرض لسيل من الأسئلة لمدة واحد وعشرين ساعة كاملة غادر بعدها مكتب التحقيق في السادسة صباحا دون أن يدلي بأي تصريحات حول الأمر.

كان الاستجواب قد انتهى قبل منتصف الليل إلا أنه كان بحاجة لست ساعة أخرى لاستعراض ومراجعة ما قال قبل رفعها للسلطات المسئولة. ذكر محققون إن الرئيس الأسبق قد نفى أغلب التهم الموجهة له أو أفاد بعدم علمه بها

أو أنه لم يصدر توجيهات بشأنها. كان الرئيس الأسبق قد مثل أمام مكتب النيابة في يوم الأربعاء الماضي وتعرض لسلسلة تحقيقات وأسئلة متعلقة بعشرين تهمة موجهة له من بينها الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي وسوء استعمال السلطة وانتهاك القوانين الخاصة بالانتخابات واللوائح المتعلقة بالمكتب الرئاسي.

ووسط مئات من الصحفيين والمتابعين أعرب الرئيس الأسبق عن أسفه واعتذاره لما سببه من قلق وقال إن لديه الكثير الذي سيقوم بتوضيحه لاحقا في الوقت المناسب للشعب الكوري. الرئيس الأسبق متهم باستلام 11 مليار وون كوري كرشوة من هيئة المخابرات ومجموعة شركات سامسونغ وشركات أخرى منها 1.75 مليار تم تقديمها من هيئة المخابرات للمكتب الرئاسي، وستة مليارات من شركة سامسونغ عبارة عن مصروفات دعوى قضائية نيابة عن شركة "داس" لصناعة قطع غيار السيارات التي تفترض النيابة العامة أنه مالكها الحقيقي وإنه يحمل أكثر من 80% من أسهمها تحت أسماء مزيفة ومستعارة، بينما يدعي هو أن الشركة مملوكة لشقيقه لي سانع اون.

قال الرئيس إن كل الاتهامات الموجهة ضده ذات دوافع سياسية تقف وراءها الحكومة اللبرالية. وحسب القانون الكوري المعروف باسم " قانون العقوبات الإضافية حول الجرائم ذات الخصوصية " فإن أي شخص يتسلم رشوة تزيد عن مائة مليون وون كوري يصبح عرضة للسجن لعشرة أعوام على الأقل وقد تمتد العقوبة للسجن المؤبد. تباينت مواقف مختلف الأحزاب السياسية حول التحقيقات الجارية مع الرئيس السابق. فبينما يرى الحزب الحاكم إن الاتهامات الموجهة له خطيرة وتستحق التحقيق والتحري الدقيق والمستمر خاصة وإن الرئيس السابق ينكرها، فإن حزب المعارضة الرئيسي ينتقدها ويراها مسيّسة ومجرد تصفية حسابات سياسية استباقا للانتخابات المحلية القادمة في يونيو. تنوي النيابة الفراغ سريعا من التحقيقات الجارية وبنفس الوتيرة التي بدأت بها وأخذا في الاعتبار الأوضاع والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة في البلاد من قمة كورية مشتركة في الشهر القادم وغيرها من الموضوعات. من المتوقع أن تتركز التحقيقات حول كيفية إثبات تسلم شركة "داس" للرشاوى المضمنة في الاتهامات وحقيقة امتلاك الرئيس السابق لهذه الشركة.

