وثالث وآخر قضايانا الساخنة لهذا الأسبوع تتعلق بتوقعات المكتب البرلماني المختص حول الميزانية وبأن نسبة نمو صافي الناتج المحلي الحقيقي لهذا العام سيكون في حدود 3%. جاء ذلك في تقريره الخاص بالتوقعات الاقتصادية لهذا العام 2018 ، حيث اشار إلى أن الصادرات المنتظمة والثابتة والاستهلاك المحلي هما المرتكزان الرئيسيان اللذان يقودان حركة النمو الاقتصادي. تنبأ التقرير بأن حركة الصادرات ستظل تنمو بشكل ثابت وصلب خلال العام الجاري مدفوعة بمظاهر انتعاش اقتصادي عالمي، وارتفاع ملحوظ في معدلات الطلب العالمي، وتوقعات ببلوغ نسبة الزيادة السنوية في الصادرات نحو 6%. يتوقع التقرير أيضا زيادة في معدلات الإنفاق الخاص بفضل الإجراءات الحكومية والتحسينات في مؤشرات الدخل الأسري وثقة المستهلك وآلية تسهيل الاستثمارات. سيتم كذلك التحكم في الاستثمارات الإنشائية من خلال اتباع الإجراءات الحكومية الهادفة إلى إحداث استقرار في الأسواق الإسكانية والعقارية وخفض الميزانية الخاصة برأس المال الاجتماعي. وفي ما يتعلق بالعمالة والوظائف يتوقع المكتب زيادة تٌقدر بنحو 300 ألف وظيفة جديدة. من المتوقع انخفاض معدل التضخم لهذا العام إلى نسبة 1.7% مقارنة مع العام السابق وذلك بسبب الزيادة البطيئة في الأسعار العالمية للنفط والاستقرار الذي شهدته أسواق التصدير العالمية للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية. من المتوقع أن يرتفع الفائض في ميزان مدفوعات البلاد إلى 74 مليار دولار وهو أقل من فائض العام الماضي. التوقعات الصادرة عن المكتب البرلماني المختص جاءت شبه متطابقة مع تلك الصادرة عن كل من بنك كوريا المركزي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لكن الأرقام جاءت أعلى من تلك الصادرة عن مؤسسات بحثية أخرى داخل وخارج الدولة مثل معهد التنمية الكوري الذي تنبأ بنمو في حدود 2.9% ومعهد البحوث الاقتصادية لشركة إلجي ومعهد أبحاث هيونديه التي جاءت تنبؤاتهما في حدود 2.8%. يرى الأخير إن المخاطر الجيوسياسية قد تحسنت نوعا ما مع بقاء عوامل أخرى مثل الديون الأسرية والحروب التجارية المتوقعة في دائرة الخطر. الأزمة الكورية الشمالية التي تصاعدت بشكل مخيف في العام الماضي تراجع خطرها، وشهدت انفراجا مقدّرا في شكل اتصالات وحوارات كورية مشتركة، وتوقعات بمحادثات كورية شمالية أمريكية قريبة . من المؤكد إن كل تلك التطورات سيكون لها تأثير إيجابي على المناخ الاستثماري والاستهلاكي والإنتاجي لكن كل ذلك قد يكون له أيضا تأثير سلبي ينعكس في ارتفاع سعر الوون الكوري مما سيسبب خسائر ومشكلات للصادرات الكورية التي سترتفع أسعارها في الأسواق الخارجية مما يتسبب بدوره في تأخير الانتعاش الاقتصادي المرجو. من المحتمل كذلك حدوث نمو أضعف في الصادرات نتيجة للاشتداد المتوقع لحروب الحماية التجارية عن طريق رفع الرسوم الجمركية. وستبقى مشكلة الديون الأسرية في كوريا مشكلة تهدد الاقتصاد الكوري لأنها تؤدي إلى انكماش في الاستهلاك والإنفاق المحلي. لكل هذا فيتوقع الكثير من المحللين أن يكون معدل نمو الاقتصاد الكوري خلال 2018 في حدود 3% فقط. ويخشى البعض إن تأثير سياسات النمو الاقتصادي الذي يقوده الدخل والتوسع الاصطناعي في العمالة سيكون تأثيرا وقتيا قصيرا مما يستوجب صدور إجراءات عاجلة لتشجيع وتحفيز قدرات الشركات على نهج سياسات حيوية تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.

