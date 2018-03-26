وثاني قضايا هذا الأسبوع تتعلق بالإعلان الحكومي الذي صدر في الأسبوع الماضي وكشف النقاب عن المقترحات الحكومية الخاصة بالتعديلات الدستورية وأبرزها تعديل يختص بتغيير نظام الولاية الرئاسية الواحدة لمدة خمسة أعوام إلى ولايتين رئاسيتين متتاليتين لمدة 4 أعوام عن كل ولاية. جاء ذلك على لسان مسئول رفيع في القصر الرئاسي في مؤتمر صحافي تم عقده بخصوص ذلك قدم فيه شرحا حول تفاصيل وحيثيات الأمر حيث اشار إلى أن نظام الولاية الرئاسية الواحدة قد جاء في أعقاب سلسلة من حكم البلاد بواسطة نظم عسكرية وقيادات دكتاتورية باطشة. قال إن كوريا دخلت مرحلة جديدة بعد انتصار ما صار يعرف باسم ثورة الشموع مما يستدعي تغيير النظام الرئاسي القديم واستبداله بنظام أكثر عملية ويساعد على تطوير سياسة مسئولة وإدارة فعالة ومستقرة لشئون الدولة. أوضح المسئول إنه حتى في حالة إقرار النظام الجديد المقترح فإن ذلك لن ينطبق على الرئيس الراهن مون. يدعو المقترح الحكومي ضمن جملة اشياء إلى تقليص وتوزيع بعض السلطات الرئاسية بجانب توسيع وتعزيز سلطات رئيس الوزراء والبرلمان. سيتم إسقاط لقب "رأس الدولة" عن الرئيس كما سيتم إلغاء حق الرئيس في تسمية رئيس المحكمة الدستورية العليا ومنح قضاة المحكمة الحق في انتخاب رئيسهم من بين أعضاء المحكمة. سيتم تعزيز صلاحية رئيس الوزراء من خلال إلغاء المادة التي تشير إلى قيام رئيس الوزراء بالمهام المنوطة به " تحت توجيهات الرئيس" . تعطي المقترحات كذلك البرلمان الحق في تسمية ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء التسع في مجلس التفتيش والمراجعة، كما سيتم كذلك بموجب التعديل فصل بين المجلس الراهن و المكتب الرئاسي الذي كان يعمل تحت إشرافه، ليصبح مجلسا مستقلا. كان المكتب الرئاسي قد أعلن في صبيحة يوم الثلاثاء الماضي عن بعض التعديلات المقترحة وبينها ما يتعلق بمقدمة الدستور لتعكس روح الديمقراطية والهبات والانتفاضات التي حدثت في الأعوام 1979 و1980، وكذلك حقوق العمال في الحصول على أجور متساوية عن الأعمال المتساوية. سيتم في يوم الأربعاء القادم الإفصاح عن الجزء الثاني من التعديلات المقترحة والذي يحمل اسم " المفهوم العام لملكية الأرض "، وكانت الفكرة الخاصة بذلك المفهوم قد ظهرت منذ عام 1989 لكنها لم تتحول إلى قانون بعد، وفي حال إقرارها فربما ستساعد على جني مزيد من الأرباح الخاصة بمختلف استعمالات الأراضي وفرض المزيد من الضرائب على الإيرادات المكتسبة من الموارد العقارية. تتضمن التعديلات المقترحة كذلك تعديلا خاصا بالعاصمة بحيث تتم الإشارة إلى ضرورة تحديد العاصمة بواسطة القانون. رغم انتقادات البعض بأن المقترحات الحكومية قد تجاهلت البرلمان تماما، إلا أن القصر الرئاسي أوضح ضرورة الحاجة لطرح تلك التعديلات المقترحة على البرلمان بما يتيح إمكانية طرح تلك التعديلات للتصويت عليها بواسطة استفتاء عام في وقت ما خلال الانتخابات المحلية التي ستجري في يونيو المقبل، وهو ما كان الرئيس مون قد تعهد به في وقت سابق. لكن الأمر ما يزال مثار خلاف بين أحزاب الحكومة والمعارضة . ففي الوقت الذي ينادي فيه الحزب الديمقراطي الحاكم إلى أهمية قيام مفاوضات غير مشروطة بين الفريقين المتنافسين ، يعترض الحزب المعارض الرئيسي ، حزب الحرية في كوريا، ويرى أن الرئيس هو من يتحكم في موضوع التعديلات الدستورية ويطرحه وفق رؤيته الخاصة وبشكل لا يعالج نقاط القصور والإصلاحات المطلوبة بالشكل المناسب. انتقدت أحزاب أخرى كذلك التحركات الحكومية الخاصة بالموضوع وترى أن النواحي الإجرائية التي تم اتباعها في طرح الأمر لا تتسق مع الدستور.