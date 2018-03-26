أسخن قضايا هذا الأسبوع تتعلق باعتقال الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ باك بسبب تهم موجهة لها بالفساد والرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي وغيرها. الرئيس لي هو الرئيس الكوري الجنوبي الرابع الذي يتم اعتقاله في التاريخ الكوري الحديث. استجابت محكمة سيول المركزية لطلب النيابة العامة للقبض على الرئيس الأسبق حتى لا يتمكن من تدمير أي أدلة يحتاج لها التحقيق. وبعد قرار المحكمة المعنية أصدر الرئيس الأسبق في موقعه الإلكتروني بيانا مكتوبا بخط اليد أشار فيه إلى أن جهوده من أجل سياسة تتسم بالنظافة لم ترقى إلى المعايير الكورية السائدة اليوم وإنه يلوم نفسه على كل ما حدث وسيظل نادما على ذلك. بعد نجاح طلب النيابة العامة لتوقيف الرئيس الأسبق لمدة عشرين يوما تم اقتياده إلى مركز احتجاز في شرق سيول. يواجه لي 14 تهمة بينها الرشوة والتهرب الضريبي والاختلاس وسوء استخدام السلطة وتسريب معلومات رئاسية بصورة غير مشروعة. الرئيس الأسبق متهم بتسلم رشاوي بقيمة 11 مليار وون كوري واختلاس ما قيمته 34 مليار وون لصالح شركة "داس" لإنتاج قطع السيارات التي يعتقد إنه مالكها الحقيقي. وخلال فترة الاحتجاز التي تبلغ عشرين يوما على الأكثر ستقوم النيابة العامة بزيارة "لي" في مركز احتجازه من أجل التحقيق معه لكن ربما سيرفض ذلك تماما كما فعل عند استدعائه لحضور الجلسة الخاصة برفع مذكرة التداول. من المتوقع صدور حكم بخصوص الرئيس الأسبق قبل العاشر من إبريل القادم. وينكر الرئيس الأسبق كل التهم الموجهة له ويعتقد إن الأمر تم بدوافع سياسية وحزبية ولتصفية حسابات من قبل الإدارة اللبرالية الحاكمة والرئيس مون جي إن. شغل الرئيس لي منصب الرئاسة خلال الفترة 2008 – 2013 وكان قبلها أحد كبار رجال الأعمال في كوريا.