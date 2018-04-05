وثالث وآخر قضايانا الساخنة لهذا الأسبوع تتعلق بالتوافق الذي تم التوصل له بين الجانبين الكوري الجنوبي والأمريكي حول مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين. حصل الجانب الكوري كذلك على إعفاء أمريكي بخصوص وارداتها من الحديد الصلب الكورية الجنوبية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير التجارة الكوري الجنوبي بعد يوم واحد فقط من عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عقده ليقدم فيه حصاد رحلة هناك استمرت 4 أسابيع . اتفق البلدان على مد النسبة المحددة ب 25% كرسوم جمركية على الواردات الأمريكية من الشاحنات الكورية الخفيفة لمدة عشرين عاما آخر وحتى2041. ستقوم كوريا من جانبها باستيراد المزيد من السيارات الأمريكية دون التقيد بشروط اتساقها بالمعايير المحلية التي حددتها كوريا الجنوبية وهو ما سيتيح دخول خمسين ألف سيارة أمريكية السوق الكورية أي ضعف العدد الراهن . سيتم تطبيق المعايير المخففة الخاصة بالانبعاث الحراري على السيارات الأمريكية المصدرة للسوق الكورية خلال الفترة 2012-2025. في مقابل ذلك ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء كوريا من الرسوم الجمركية البالغة 25% على صادراتها من الحديد الصلب إلى السوق الأمريكية مع خفض حجم الواردات الأمريكية من منتجات الحديد والصلب الكورية إلى 74% من واردات العام الماضي. قال وزير التجارة الكوري إن بلاده تمكنت من إزالة أي شكوك عالقة لدى القطاع الكوري الخاص بصناعة الحديد الصلب في وقت مبكر حيث كانت هي الدولة الأولى التي تتمكن من التفاوض مع الجانب الأمريكي والحصول على استثناء في هذا الشأن. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت في وقت سابق فرض رسوم جمركية بنسبة 53% على منتجات كوريا من الحديد الصلب والتي تمثل ثالث أكبر نصيب في سوق واردات الصلب الأمريكية. قال الوزير في معرض حديثه عن اتفاقية التجارة الحرة الكورية الجنوبية الأمريكية إن بلاده نجحت في الحفاظ على الإطار الرئيسي للاتفاقية والوصول بسلاسة لتوافق بين الطرفين مما ساعد في تفادي عملية تفاوضية طويلة ومعقدة كان يمكن أن تعقّد من المخاطر والشكوك الممكنة. رغم تسوية المشكلات التجارية التي كانت قادمة مع الجانب الأمريكي إلا أن الاقتصاد الكوري ما يزال يواجه مخاطر أخرى محتملة قد تنجم عن الحرب التجارية المحتملة بين الجانبين الأمريكي والصيني، حيث كانت واشنطن قد فرضت رسوما جمركية تبلغ 25% على واردات لها من الصين تصل قيمتها إلى خمسين مليار دولار. ومن جانبها هددت الصين باتخاذ إجراءات مماثلة على واردات الصين من المنتجات الأمريكية مثل لحم الخنزير والفواكه وأنابيب الصلب. وفي حالة انخفاض الصادرات الصينية للسوق الأمريكية بنسبة 10% فإن ذلك سوف يعني نقصا في عائد صادرات كوريا للصين بما يعادل ثمانية وعشرين مليار دولار وهو ما يعادل 20% من عائد إجمالي الصادرات الكورية للصين في العام الماضي.