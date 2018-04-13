وثالث وآخر قضايانا الساخنة لهذا الأسبوع تتعلق بقيام حزبين سياسيين كوريين جنوبيين صغيرين بالاتفاق على تكوين كتلة برلمانية موحدة لتعزيز وجودهما داخل البرلمان وذلك في يوم الاثنين الماضي. الحزبان الصغيران هما حزب الديمقراطية والسلام وحزب العدالة. وبهذا صار البرلمان الكوري يتشكل من 4 كتل برلمانية مما سيعطي البرلمان المزيد من الحيوية والحركة. سيتزعم الكتلة الجديدة والتي ستعرف باسم مجموعة " السلام والعدالة" زعيم حزب العدالة روه هوه شان. جاء ذلك خلال احتفال نظمه الحزبان في هذا الصدد وتعهدا فيه بسيادة روح التعاون بين الحزبين. حزب الديمقراطية السلام ممثل ب14 نائبا في البرلمان بينما يمثل حزب العدالة ستة نواب وبهذا يمتلك الحزبان عشرين نائبا وهو الحد الأدنى المطلوب لتكوين كتلة برلمانية. وبهذا تصبح النسبة بين الوجود البرلماني اللبرالي والمحافظ أكثر توازنا من ذي قبل حيث يتكون العدد الكلي للمعسكر المحافظ من 148 نائبا والمعسكر اللبرالي من 145 داخل البرلمان الذي يتكون حاليا من 293 مقعدا. يتكون المعسكر اللبرالي من 121 نائبا للحزب الديمقراطي الحاكم بجانب كتلة حزبّي السلام والعدالة التي تتكون من عشرين نائب إضافة إلى نائبين مستقلين بجانب رئيس البرلمان. أما المعسكر المحافظ فهو يتكون من 116 نائبا لحزب الحرية المعارض الرئيسي و 30 نائبا لحزب بارون. هناك ثلاثة من أعضاء حزب بارون ممن تم انتخابهم عن طريق التمثيل النسبي متحالفون مع كتلة السلام والعدالة مما يعطيها وزنا برلمانيا أكبر ومما يجعل المعسكر اللبرالي قادرا على التفوق على المعسكر المحافظ بثلاثة نواب. لكن ليس من المؤكد أن هذه الأرقام وهذه التحالفات تعني الكثير طالما إن أيا من المعسكرين الرئيسيين لا يملك أغلبية برلمانية وهو ما سيعطي الكتل والأحزاب الصغيرة قدرة أكبر على المناورة وهو ما قد يظهر جليا في المفاوضات الخاصة بالتعديلات الدستورية. يراهن الحزب الحاكم حاليا على وقوف الكتلة البرلمانية الجديدة بجانبه في موضوع التعديلات الدستورية على الأقل، بينما يضغط الحزب المعارض الرئيسي، كوريا للحرية ، على أحزاب معارضة أخرى لتكوين جبهة موحدة في مواجهة المعسكر الحاكم. يتفق حزب بارون مع حزب الحرية حول عدد من الموضوعات الخاصة بالتعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحزب الحاكم. كما أن كتلة السلام والحرية تختلف مع الحزب اللبرالي الحاكم حول بعض المسائل المتعلقة بتلك التعديلات. من الأشياء المهمة الأخرى إن البرلمان نفسه قد يشهد تغييرات هامة مع اقتراب الانتخابات المحلية القادمة في يونيو في حالة أن قرر نواب برلمانيون الترشح في تلك الانتخابات وهو ما قد يحدث بعض التغييرات في الأرقام التي تمت الإشارة لها.