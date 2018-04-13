وثاني قضايا هذا الأسبوع تتعلق بالحُكم الذي أصدرته محكمة سيول بعد ظهر يوم الجمعة الماضي والقاضي بسجن الرئيسة لكورية السابقة والمقالة بارك كون هي لمدة 24 عاما والغرامة 18 مليار وون كوري بعد إدانتها بتورطها في 18 تهمة مختلفة تتعلق بالفساد وسوء استعمال السلطة وغيرها. كانت الرئيسة السابقة قد أقيلت من منصبها في العام الماضي بسبب التهم التي تورطت فيها مع صديقتها المقربة شوي سون سيل. أقرت المحكمة إن الرئيسة السابقة المتهمة قد أساءت استعمال السلطة الممنوحة لها بنص الدستور مما عرّض البلاد للكثير من الفوضى وأشعل ارتباكا في السياسات العامة للدولة، وأدى إلى محاسبتها برلمانيا ومن ثم إقالتها عن منصبها في ظاهرة غير مسبوقة في كوريا. قالت المحكمة إن الرئيسة السابقة مسئولة بشكل مباشر عن كل ما حدث من أخطاء بسبب الإهمال والتفريط في المسئوليات الموكلة لها بموجب الدستور. لم تظهر الرئيسة المقالة والبالغة من العمر 66 عاما أمام المحكمة في الجلسة الخاصة بالنطق بالحكم وذلك مواصلةً لمقاطعتها للمحكمة منذ تمديد حبسها في شهر أكتوبر من العام الماضي. التهم التي حوكمت بموجبها الرئيسة تتراوح بين الرشوة واستغلال السلطة والقهر وتسريب أسرار الدولة وغيرها. ومن بين التهم التي بحثتها المحكمة تهمة تواطؤ الرئيسة السابقة مع صديقتها المقربة على استلام أو الوعد بتسلّم مبالغ قيمتها أكثر من ثلاثة وأربعين مليار وون كوري كرشوة من نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات ثبت للمحكمة إن 7.3 مليار من تلك المبالغ تم استلامها فعلا كرشوة. ثبت للمحكمة كذلك إن المتهمة تسلمت كذلك 7 مليارات وون كوري كرشوة من شركة لوتيه و8.9 مليار من شركة إس كي مقابل تسهيلات رئاسية تم تقديمها للشركتين. تمت إقالة الرئيسة بارك من السلطة في مارس من العام السابق بواسطة حكم من المحكمة الدستورية في أعقاب احتجاجات شعبية هائلة. وفي فبراير الماضي تم صدور حكم في حق الصديقة المقربة شوي سون سيل بعد إدانتها في أغلب التهم الموجهة لها وعددها 18 تهمة وتم الحكم عليها بالسجن عشرين عاما. وبسبب الاهتمام الشعبي والعام بهذه القضية الكبرى وافقت المحكمة على إعلان حكمها بخصوص التهم الموجهة للرئيسة السابقة عبر إذاعة وتلفزة حية. الرئيسة السابقة بارك هي الرئيس الكوري الثالث الذي يُدان بتهم متعلقة بالفساد بعد الرئيسين السابقين شن دو هوان وروه تي وو وثلاثتهم ينفون التهم الموجهة لهم ويعتبرون الأمر مكايدة وانتقام سياسي. وبعد صدور الحكم قال فريق الدفاع إنهم سيبحثون أمر تقديم استئناف على الحكم الصادر بعد التشاور مع المتهمة نفسها.