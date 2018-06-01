وثالث وآخر قضايانا الساخنة لهذا الأسبوع تتعلق بالخطط الحكومية لكشف النقاب عن أي عمليات أو إجراءات خاصة بأي تدخلات حكومية في أسواق النقد الأجنبي في البلاد، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الشفافية في هذا المجال. جاء في تصريح لزارة المالية إن القيام بذلك الكشف سيبدأ بعد فترة تحضير لمدة ثلاثة شهر وبشكل نصف سنوي كل عام ولمدة عام يصير بعده على أساس ربع سنوي تجنبا لإحداث أي آثار سلبية في السوق. أول كشف سيتم عبر موقع إلكتروني خاص ببنك كوريا في مارس القادم يتضمن سجلات خاصة بالفترة يوليو/ ديسمبر هذا العام. ظلت كوريا تقوم ب"عمليات تهدئة" في أسواق النقد الأجنبي لرصد أي تجاوزات أو تحركات أحادية الطابع غير أن السلطات الأمريكية وسلطات صندوق النقد الدولي ظلت تضغط من أجل الكشف عن كل أشكال التدخلات تعزيزا لعنصر الشفافية في السوق. تقول الحكومة إنها رأت الشروع في تنفيذ الأمر لإزالة أي شكل من أشكال سوء الفهم غير اللازم ومعالجة أي نواحي قصور وتهدئة أي مخاوف. جاء القرار مؤسسا على إعلان مشترك صادر في 2015 ينادي بتسريع إجراءات تعزيز الشفافية في سياسات النقد الأجنبي وبتوقيع 12 لاعبا عالميا مؤثرا في "الشراكة عبر الباسيفيكية" منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا وسنغافورة . كانت كوريا هي الدولة الوحيدة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي لم تقم بذلك الكشف، وقد ظلت عرضة لضغوط مستمرة في هذا الصدد. وبدلا عن تخصيص كوريا ضمن الدول المتلاعبة بعملاتها، طالبتها أمريكا بالقيام الفوري بالكشف المطلوب وهو ما دفعها للتنفيذ السريع للأمر. ترى الحكومة إن الاستجابة للمطلوب هو الخيار الأفضل تفاديا لأي شكوك أو سوء فهم خاصة وإن كوريا ليست من الدول التي تتلاعب بعملتها كما أن ذلك الكشف سيساعد في تعزيز المصداقية الكورية. كانت سوق النقد الأجنبي الكورية قد تضاعفت نحو عشرين مرة خلال الأعوام العشرين الأخيرة بحيث صارت العملة الكورية " الوون" واحدة من العملات الناشئة الأكثر تداولا في أسواق النقد الأجنبي وحيث تفوقت على عملات ناشئة أخرى مثل التركية والروسية والهندية. يقول وزير المالية الكوري إن تحديد أسعار النقد الأجنبي يجب أن يتم داخل السوق وإن على الحكومة أن تحافظ على الموقف بما يضمن اتخاذ أي إجراءات كشف لازمة لاستقرار السوق منعا لوجود أي تحركات أحادية مفاجئة. لكن مثل هذا الكشف سيبطئ من قيام الحكومة بأي إجراءات تحوطية احترازية في الأسواق النقدية كما كان يحدث في الماضي.



