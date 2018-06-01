وثاني قضايا هذا الأسبوع تتعلق ببدء كوريا الجنوبية القيام بالإجراءات الخاصة بالطلب من منظمة التجارة العالمية النظر في شكواها المرفوعة ضد الإجراءات الأمريكية الأخيرة المتخذة ضد الصادرات الكورية الجنوبية للسوق الأمريكية من الغسالات، وهو إجراء كان متوقعا منذ أن أعلنت الحكومة الكورية عن عزمها المضي في ذلك الطريق القانوني الدولي. كشف وزير التجارة الكوري الجنوبي النقاب عن أن بلاده بعثت بخطاب رسمي للسلطات الأمريكية المسئولة تقترح عليها الدخول في محادثات ثنائية لبحث الأمر قبل اتخاذ أي خطوات متعلقة بذلك النزاع القانوني بين البلدين. أفاد بأن ذلك التطور قد رُفع كذلك لعلم السلطات المسئولة في المنظمة العالمية. تخطط الحكومة الكورية لحضّ الطرف الأمريكي بتسوية الخلاف بين الجانبين بشكل ودي من خلال سحب تلك التدابير، حتى لا تنحو سيول نحو الطلب من المنظمة العالمية تكوين لجنة وساطة لبحث أمر النزاع بين الطرفين. وبموجب لوائح وقوانين المنظمة فسوف يُطلب من الجانب الأمريكي بدء محادثات ثنائية خلال 30 يوما من تسلمه طلب المحادثات، وفي حالة فشل الجانبين في التوصل لتوافق خلال 60 يوما يصبح في مقدور الجانب الكوري المطالبة بتكوين لجنة تسوية نزاع خاصة بالأمر. كان وزير التجارة الكوري قد ذكر في وقت سابق بأن بلاده سوف تشرع في مثل تلك الإجراءات خلال شهر مارس الماضي إلا أن الأمر تأجل بسبب عدة اعتبارات منها محادثات جارية بين الطرفين لمراجعة اتفاق التجارة الحرة بينهما، ومعالجة موضوع التعرفة الأمريكية الجمركية المفروضة على منتجات الصلب. طلبت كوريا في وقت سابق من السلطات الأمريكية التعويض عن الخسائر التي سوف تتعرض لها كوريا بخصوص تطبيق إجراءات السلامة تلك دون أن تستجيب واشنطن. كانت سيول قد أخطرت المنظمة العالمية عن نيتها القيام بإجراءات مماثلة للإجراءات الأمريكية بتكلفة متوقعة تصل إلى نحو 480 مليون دولار سنويا. يتوقع الكثير من المتابعين أن فرص التوصل لتسوية مناسبة للخلاف عبر محادثات ثنائية مباشرة ضعيفة للغاية، كما أن التسوية عبر حل تحكيمي مرضٍ للجانبين من المنظمة العالمية أمر غير محتمل في نفس الوقت. لهذا يدعو البعض لجوء كوريا لإجراءات بديلة منها تقييد واردات كوريا من الغاز الأمريكي المسال ورفع شكوى عبر محكمة التجارة الدولية الأمريكية. كانت واشنطن قد فرضت في فبراير الماضي رسوما مضادة للإغراق على وارداتها من منتجات الطاقة الشمسية وعلى الغسالات المنزلية الكبيرة. وكانت هيئة التجارة الدولية الأمريكية قد اتخذت قرارا بأن استيراد مثل تلك الغسالات لا يمثل تهديدا مباشرا للصناعات الأمريكية مما يجعل تلك الإجراءات غير مبررة. وحسب إحصائيات صادرة عن اتحاد التجارة الدولية في كوريا، فإن عائد صادرات أجهزة الغسيل الكورية للولايات المتحدة ظلت تسجل في الفترة يناير - مارس من العام الجاري نقصا شهريا يبلغ 30 مليون دولار أي بنسبة 45% . وبالنسبة لألواح الطاقة الشمسية فإنها لم تتعرض الي نقص يُذكر بعد، إلا أن النقص وارد ومتوقع مع نهاية العام الجاري.