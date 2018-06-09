بلغت فرقة BTS الغنائية الكورية بنفسها إلى مكانة لم يسبقها إليها أحد في تاريخ موسيقى البوب الكورية. فقد أصبحت المجموعة المكونة من سبعة أعضاء أول فنان كوري يتصدر ألبومه لائحة البيلبورد 200 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر الألبوم الثالث "Love Yourself: Tear" قائمة ألبومات Billboard الرئيسية يوم الأحد الماضي، والتي تصنف أشهر ألبومات الأسبوع في الولايات المتحدة استنادًا إلى المبيعات والتنزيلات على الانترنت واللوائح المختلفة لترتيب الألبومات.

بالنظر إلى أن أغاني الألبوم في مجملها هي باللغة الكورية، يعد الألبوم أول ألبوم أجنبي يتصدر لائحة بيلبورد منذ أكثر من 12 عامًا، وأول ألبوم في تصنيف الموسيقي العالمية يتصدر البيلبورد الأمريكي منذ تأسيسه.

ويشير مصطلح الموسيقى العالمية إلى أي نوع موسيقي قادم من خارج الولايات المتحدة.

بيع من الألبوم أكثر من مليون نسخة خلال الأسبوع الأول من إصداره في 18 مايو الماضي.

كما كان رقم واحد على لائحة ألبومات iTunes الرئيسية في 65 دولة.

كما حلت فرقة BTS في المركز العاشر على لائحة Billboard Hot 100 الصادرة يوم الثلاثاء بفضل أغنيتها الرئيسية في الألبوم "Fake Love"، لتصبح أول فرقة K-pop تدخل ضمن العشرة الأوائل في هذا التصنيف الذي يحدد الموسيقى الأكثر شعبية في الولايات المتحدة استنادًا إلى البث عبر الراديو ومبيعات الألبوم.

وكان مغني K-pop ساي قد اقتحم ترتيب العشرة الأوائل في هذا التصنيف أيضا ببلوغه المركز الثاني في 2012 بفضل أغنية "Gangnam Style".

كما تجاوز فيديو كليب أغنية "Fake Love" 100 مليون مشاهدة على YouTube يوم الأحد الماضي.

تشكلت فرقة BTS في عام 2013 ونالت محبة الجمهور العالمي من الشباب وأصبحت موسيقاهم يتردد صداها داخل كوريا وخارجها.

لتتم ترجمة كلمات أغانيهم الكورية بشكل فوري الى لغات مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ألبومات BTS السبعة السابقة تضم ستة باللغة الكورية وواحدا باللغة اليابانية، ودخلت جميعها لائحة Billboard 200.

النجاح المذهل للفرقة ينبئ بمستقبل مشرق لـموسيقى K-pop، إذ يطمح الكثيرون في كوريا إلى التعلم منهما والاحتذاء بها.

جدير بالذكر أن BTS قد خالفت القاعدة القائلة بأن النجاح في كوريا يجب أن يسبق نجاح الفرقة في الخارج. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تركيزهم بشكل أكبر على الإنترنت بدل التركيز على القنوات التقليدية الإذاعية والتلفزية.

