أقر البرلمان في كوريا الجنوبية يوم الاثنين مشروع قانون لمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل يدمج بعض العلاوات العادية وبدل الرعاية الاجتماعية ضمن الحد الأدنى للأجور.

صوت 160 نائبا من اصل 198 حضروا الجلسة لصالح مشروع القانون بينما صوت 24 ضده وامتنع 14 اخرون عن التصويت.

وبموجب مشروع القانون، سيتم تضمين المكافآت العادية التي تزيد عن 25 في المائة من الحد الأدنى للأجور، والفوائد الاجتماعية مثل السكن والنقل التي تفوق سبعة في المائة من الحد الأدنى للأجور، سيتم تضمينها في حساب الحد الأدنى للأجور، لتصبح جزء منه.

ويهدف التعديل الجزئي إلى تخفيف العبء عن أرباب العمل في أعقاب الارتفاع الحاد في الحد الأدنى للأجور ابتداء من هذا العام، والذي يبلغ حاليا 7530 وون للساعة.

مشروع القانون يأتي أيضا لمعالجة الجوانب غير المعقولة التي نشأت من نظام الأجور الفريد في كوريا والذي يميل إلى دفع مكافآت ضمن الأجر الشهري تفوق بكثير الأجر الأساسي. فعلى سبيل المثال، في القطاعات الاقتصادية التي يتم فيها دفع مكافآت ضخمة، يستفيد العمال من حد أدنى للعمر أعلى نسبيا في حين يحصلون على دخل مرتفع.

ويقول البرلمان والحكومة إن المراجعة لن يكون لها أي تأثير على العمال الذين يحصلون على أقل من 25 مليون وون في السنة.

لكن الأوساط العمالية تقول إن ثلاثة من كل عشرة من العمال الذين يكسبون أقل من 25 مليونًا سيتأثرون بالتغيير.

لهذا الغرض، عارضت جماعات نقابية مشروع القانون ووصفته بأنه خطوة إلى الوراء لأنه يقوض فعالية الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.4 في المائة. وهي تخطط لإطلاق إضراب عام احتجاجًا على هذه المراجعة.

وفي غضون ذلك، دعا اتحاد النقابات العمالية الكوري الرئيس مون جي اين الى ممارسة حقه في نقض مشروع القانون المعدل.

كما سحبت النقابة أعضاء ها الخمسة من لجنة الحد الأدنى للأجور التي تعد هيئة وساطة ثلاثية تتألف من ممثلين عن الإدارة والنقابة والحكومة.

وكانت نقابة أخرى تابعة للاتحاد الكونفدرالي لنقابات العمال قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها بعدم المشاركة في اللجنة.

وبسبب مقاطعة ممثلي العمال للحوار الثلاثي، من المحتمل أن يكون من الصعب تحديد الحد الأدنى للأجور في العام المقبل بحلول الموعد النهائي القانوني في 29 يونيو.

بعض النواب أيضا رفضوا المراجعة ودعوا الرئيس مون الى نقض مشروع القانون.

