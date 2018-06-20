رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء.

رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الإقراض إلى نطاق يتراوح بين نقطة 1.50 و 1.75 نقطة مئوية.

الرفع المتوقع على نطاق واسع هو الثاني هذا العام بعد زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس الماضي.

ويتوقع المحللون ارتفاعًا آخر في سبتمبر، بينما أشار بنك الاحتياطي الفدرالي إلى زيادات أخرى في سعر الفائدة بحلول نهاية العام.

ومع الارتفاع الأخير، اتسع الفارق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ليتسع بذلك تأثيرها المحتمل في السوق المالية بشكل يدعو إلى الاهتمام، فمعدلات قياس الأداء في الولايات المتحدة فاقت 2 في المائة للمرة الأولى منذ 10 سنوات. ويستند الارتفاع الأخير والارتفاعين المتوقعين في وقت لاحق هذا العام على ما أبداه الاقتصاد الأمريكي من نمو قوي، فالتضخم بلغ الهدف المستهدف بشكل أسرع من المتوقع والمؤشرات الرئيسية كلها تبدو جيدة.

في اجتماع الأسبوع الماضي رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام في الولايات المتحدة من 2.7 إلى 2.8 في المئة. كما توقع أن معدل البطالة، الذي بلغ أدنى مستوى قياسي له، سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.6٪ بحلول نهاية العام.

بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن "الاقتصاد يبلي بلاءً حسناً للغاية".

وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن التسارع المتوقع في وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية ينطوي على مخاطر أكبر بالنسبة للأسواق الناشئة.

إذا ارتفعت معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بسرعة، يمكن للأموال الأجنبية الخروج من الأسواق الناشئة بشكل أسرع أيضا، ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة في البلدان التي تصارع الديون والعجز المالي.

وفي حالة كوريا الجنوبية، يقف سعر الفائدة القياسي الحالي عند 1.5 في المائة، وتبلغ الفجوة مع المستوى الأعلى للسعر الأساسي في الولايات المتحدة 0.5 في المائة.

تعتبر هذه الفجوة الآخذة في الاتساع نقطة مثيرة للقلق خاصةً مع المزيد من ارتفاعات سعر الفائدة الأمريكية المتوقعة هذا العام، خاصة أنه وعلى الرغم من هذه الفجوة يتردد بنك كوريا في رفع سعر الفائدة الرئيسي بسبب الشكوك القائمة في الداخل والخارج.

