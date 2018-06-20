نال الحزب الديمقراطي الحاكم فوزًا ساحقًا في الانتخابات المحلية بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية الفرعية التي أجريت يوم الأربعاء عبر جميع أنحاء البلاد.

وقد أضاف هذا الفوز الساحق مزيدًا من القوة إلى قبضة إدارة "مون جي اين" على شؤون الدولة، في حين فقدت المعارضة بعضا من سلطتها لفرض رقابة قوية على الحكومة.

كان فوز الحزب الديمقراطي الحاكم الساحق متوقعاً من خلال استطلاعات الرأي المختلفة التي سبقت الانتخابات، ويمكن القول أن الرأي العام والمراقبين لم تفاجئهم النتائج.

انتزع الحزب الديموقراطي 14 من أصل 17 منصب محافظ وعمدة لمختلف مناطق البلاد، فيما نال حزب المعارضة الرئيسي كوريا الحرة منصبين في معاقله التقليدية، وفاز المرشح المستقل "وون هي-ريونغ" بالمنصب المتبقي حاكما لجزيرة جيجو.

في الانتخابات البرلمانية الفرعية، حصل الحزب الحاكم على أحد عشر مقعدًا من أصل 12 مقعدًا تشريعيًا، في حين فاز حزب كوريا الحرة بمقعد وحيد.

تفسير النتائج يبدو بديهيا، فاستمرار سقوط حزب الرئيسة المقالة "بارك كون هيه" كان اضطراريا، في حين دعم زخم السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال القمم التاريخية الأخيرة فرص حزب الرئيس الحالي "مون جي اين" في اكتساح الانتخابات. فمستوى الرضى عن الرئيس مون عالية جدًا حاليا.

حزب المعارضة الرئيسي الذي طالب الناخبين بمنحه السلطة لممارسة دور الرقيب على الحكومة وسياساتها الاقتصادية لم ينجح في مساعيه، فقد خسر حزب كوريا الحرة دعما شعبيا كبيرا منذ عزل الرئيسة السابقة، بينما كانت معسكرات المعارضة الثانوية الأخرى ضعيفة جدا مقارنة بالحزبين الرئيسيين، الديمقراطي وكوريا الحرة.

حكومة مون من جانبها يُحسب لها إثبات نجاحها عبر تحقيق انفراجة هائلة في مجالات بناء السلام في شبه الجزيرة ومعالجة مختلف معضلات الوظائف والاقتصاد، في حين أن المعارضة تظل بلا قوة حقيقية ضد ضغط الحكومة من أجل تبني بعض التدابير السياسية الأساسية. ولكن يبقى الأهم بالنسبة للمعارضة الآن هو الصراع الداخلي حول من تجب محاسبته على خسارة الانتخابات، فالإصلاح بداخل حزب كوريا الحرة أصبح واجبا، بينما وضعت الانتخابات الأخيرة حزب بارن المعارض الصغير وبقاءه على المحك.

وأما م غياب معارضة قوية، يخشى بعض المراقبين انفراد الحزب الحاكم بقوة هائلة قد تحرم السياسة في البلاد من وظيفة رئيسة هي ممارسة السيطرة الديمقراطية.

