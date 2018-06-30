أمر الرئيس مون جي اين المسؤولين بالنظر في وضع اللاجئين اليمنيين الحالي في جزيرة جيجو.

قال المتحدث باسم الرئاسة كيم إوي كيوم في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه اعتبارا من الأول من يونيو تم إضافة اليمن إلى قائمة الدول التي لا يمكن لحاملي جوازات سفرها دخول كوريا الجنوبية بدون تأشيرة.

وفيما يتعلق باللاجئين اليمنيين الـ500 الموجودين حاليا في جزيرة جيجو، قال المتحدث إن الحكومة رفعت قيودا تمنعهم من الحصول على وظيفة خلال الأشهر الستة الأولى. كما تقوم الحكومة بتوفير الخدمات الغذائية والطبية وفرض دوريات أمنية لضمان السلامة.

يأتي أمر الرئيس في الوقت الذي يظهر فيه نقاش حول عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول البلاد، وخاصةً عبر جزيرة جيجو. إذ لا يمكن التغاضي عن تنامي مخاوف سكان الجزيرة من تدفق اللاجئين اليمنيين مؤخرا.

يفرّ الشعب اليمني من حربين، واحدة أهلية وأخرى تقودها السعودية منذ عام 2015. وارتفع عدد اللاجئين إلى أكثر من 500 حتى الآن هذا العام، ما يعد زيادة كبيرة إذا ما علمنا أن هذا العدد لم يتعد السبعة أشخاص في عام 2016.

وقد كان سهلا دخول اللاجئين من خلال التنازل عن التأشيرة لمدة 30 يومًا الذي تقدمه جيجو، ولكن بسبب التزايد الأخير، استبعدت السلطات اليمن من قائمتها للدول التي يُسمح لشعبها بالدخول بدون تأشيرة.

وتظهر البيانات الحكومية أن 948 مواطنا أجنبيا تقدموا بطلب للحصول على وضع لاجئ منتصف هذا العام. معظم اللاجئين من اليمن وبلغ عددهم 561 لاجئًا وصلوا إلى كوريا في منتصف يونيو وأكثر من 90٪ منهم من الرجال.

وقالت مقاطعة جيجو ومكتب الهجرة إنهم سيتخذون نهجًا إنسانيًا. لكن تصاعد أعداد اللاجئين يثير الجدل بين السكان المحليين. ويعبر المعارضون عن مخاوفهم بشأن الأمن وسلامة الأطفال.

وفي استطلاع على مستوى البلاد لآراء 500 شخص، ابدى أكثر من 49 في المائة معارضتهم منح وضع اللاجئ لمئات الأشخاص من اليمن الذي تمزقه الحرب، بينما أيد 39 في المائة الفكرة.

وقد يكون مرد ذلك الشائعات المختلفة التي تدور حول القضية والتي ثبت أن معظمها زائف باستثناء الجزء المتعلق بدعم الحكومة للاجئين في البحث عن عمل.

كما أن الالتماس الذي قُدم على موقع المكتب الرئاسي على شبكة الإنترنت الذي يطالب بحظر اللاجئين يكتسب مزيد من التأييد، حيث حصل على أكثر من 250 ألف توقيع.

وتزعم مجموعات مدنية أن كوريا بعيدة كل البعد عن التسامح حيال مسائل اللاجئين مشيرة إلى إحصائيات تفيد بأن اثنين بالمائة فقط من أكثر من 38 ألف طالب لجوء منذ عام 1993 حصلوا على اللجوء فعليا.

ويوضح مركز حقوق اللاجئين، ومقره سيئول، بأن عملية تقديم طلبات اللجوء نفسها شاقة للغاية وتستغرق وقتا طويلا، وأن عددا صغيرا من الموظفين مسؤولون عن آلاف الطلبات.

وتنهمك سيول الآن في وضع سياسة كورية للاجئين قيد الاختبار بعد الوضع الذي آلت اليه جيجو. ويدعو الخبراء إلى انتهاز هذه الفرصة لمراجعة وتدقيق كافة إجراءات السياسة العامة ذات الصلة بشكل كامل.

