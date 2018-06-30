جهود حكومية من أجل مرور سلس نحو تقليص ساعات العمل open the window of AOD

أكتب :

2018-06-24

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قدمت وزارة العمل فترة ستة أشهر للمؤسسات في كوريا من اجل تطبيق تقليص ساعات العمل الأسبوعية وفقا للنظام الذي تم اقراره قبل بضعة أشهر. والهدف من ذلك هو المساعدة على تطبيق قاعدة الـ52 ساعة أسبوعيا بسلاسة في المجتمع الكوري بعد صدور دعوات من الشركات إلى توفير بعض الوقت حتى تتمكن من الاستعداد لهذا النظام الجديد. وسط بعض الاحتجاجات على هذه الخطوة.
ويبدو أن الحكومة ستعفي المنتهكين من العقاب خلال فترة الأشهر الستة للمساعدة في الحد من تأثيرات أسبوع العمل الأقصر.
بموجب اللوائح الحالية، يمكن لمفتشي العمل منح فترة أسبوع كامل للجهات التي تنتهك قواعد ساعات العمل لإصلاح ممارساتها، وإذا ما أرسل مالك النشاط التجاري طلبًا فيمكن تمديد الفترة بسبعة أيام أخرى، أما اللوائح الجديدة فهي تمدد هذه الفترة إلى ستة أشهر.
ويمكن أن يخضع أصحاب العمل الذين ينتهكون قانون ساعات العمل القصوى للسجن لمدة لا تزيد عن العامين أو غرامات مالية تصل إلى 20 مليون وون.
كان أسبوع العمل الأقصر أحد تعهدات الرئيس مون جي اين في الرئاسيات الأخيرة، وهي تهدف إلى تحسين التوازن بين العمل والحياة الخاصة للفرد الكوري.
وبموجب القوانين المعدلة، تلتزم الشركات التي لديها 300 موظف أو أكثر والوكالات العامة بخفض الحد الأقصى لساعات العمل من 62 ساعة المطبقة حاليا إلى 52 ساعة في الأسبوع، بدءًا من الأول من يوليو. أما الشركات الصغيرة فيسمح لها بتطبيق القاعدة على مراحل.
وقبل التنفيذ، وضعت وزارة العمل مبادئ توجيهية لمساعدة الشركات على التكيف، ولكن لا لم يخلُ الأمر من بعض الإرباك، ويرجع ذلك إلى أن تقليص ساعات العمل لا يقتصر على الساعات فحسب، بل إنه مهمة معقدة تنطوي أيضًا على تغيير ممارسات التوظيف وثقافة العمل، ما يفسر قبول الحزب الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي طلب الاتحاد الكوري لأرباب العمل بتوفير فترة من الزمن لتمكين التطبيق السلس للقاعدة الجديدة.

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