قررت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعليق مناوراتهما المشتركة "أولشي فريدم غارديان" التي كان مقررا تنفيذها في أغسطس القادم، وهذا تزامنا مع جهود الحوار القائمة مع بيونغ يانغ لنزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

يأتي تعليق المناورات بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لإنهاء "المناورات الحربية"، كما أسماها، مع سيئول، وهذا بعد محادثات القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي في 12 يونيو الماضي.

يوم الثلاثاء، أعلنت وزارتا الدفاع في سيئول وواشنطن أن الحليفتين قررتا تعليق "جميع الخطط" الموضوعة مسبقا لتنفيذ هذه المناورات، فيما بدا قرارا مشتركا لمنح الأولوية للحوار السلس بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإقامة نظام سلام، بدل المضي في خيار التصعيد العسكري، في حين أشارت وزارة الدفاع في سيئول إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن التدريبات المشتركة الأخرى وسيواصل البلدان التشاور بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات.

تجدر الإشارة إلى أنه في بادئ الأمر، قيل إن الدولتين تفكران في تعليق جميع التدريبات العسكرية الثلاث الكبرى، وهي أولتشي حارس الحرية، الحلّ الرئيسي، وفرخ النسر، لكنهما قرّرتا أخيرا تعليق مناورات أولتشي فقط، في الوقت الحالي على الأقل.

ومن المرجح أن يقرر الجانبان ما إذا كانا سيقدمان على تنفيذ المناورات الحربية الأخرى اعتمادا على التقدم في المحادثات مع كوريا الشمالية وتنفيذ خطوات المتابعة التي يُفترض أن تعقب القمم السابقة.

يجدر التذكير أيضا بأن بيونغ يانغ لطالما انتقدت هذه المناورات العسكرية المشتركة واعتبرتها تدريبات حرب ضد كوريا الشمالية. وكان الرئيس ترامب قد كشف أن تعليق التدريبات العسكرية المشتركة كانت فكرته، لكنه أضاف أن التدريبات يمكن أن تبدأ على الفور في حال انهيار المحادثات، وهو ما لا يأمل حدوثه.

ولكن ما هي مناورات أولتشي التي يدور حولها كلها هذا الحديث؟

مناورات أولتشي هي تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تحاكي سيناريو التصدي لحرب شاملة.

بدأت هذه المناورات عام 1976 عندما تم دمج تمرين فوكس لانس Focus Lens بقيادة الأمم المتحدة وتمرين أولتشي Ulchi التي يقوم بها الجيش الكوري منفردا. وكان يطلق عليها في البداية اسم أولتشي فوكس لانس Ulchi Focus Lens ولكنها غيرت اسمها إلى أولتشي فريدم غارديان (أولتشي حارس الحرية) Ulchi Freedom Guardian في عام 2008.

هذه المناورات ضخمة بشكل لا يصدق، إذ شارك فيها أكثر من 17 ألف جندي أمريكي في العام الماضي.

أما مناورات الحل الرئيسي، فهي تدريب آخر للقيادة، ويتم عادة في شهر مارس. وبدأ لأول مرة في عام 1995، ويتبعه تدريب "فرخ النسر" الميداني.

يتم إجراء هذه التدريبات الرئيسية الثلاث سنويًا وهي دفاعية بالأساس في طبيعتها، بحسب ما صرحت به الإدارتان الأمريكية والكورية الجنوبية.

إذا تم تعليق التدريبات المشتركة أثناء الحوار القائم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فقد لا نرى مناورات جديدة في الربيع القادم، ما قد يدفع بيونغ يانغ الى اتخاذ إجراءات مماثلة رداً على هذا التجميد.

من بين الإجراءات المحتملة تدمير موقع لاختبار محركات الصواريخ، وهو ما كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد تعهد به خلال محادثات القمة التي أجراها مع ترامب.

