الرئاسة تعلن تغييرا وزاريا يمس حقائب الاقتصاد open the window of AOD

أكتب :

2018-07-01

Title

أعلن المكتب الرئاسي يوم الثلاثاء تعديلا حكوميا يمس الوزراء المرتبطين بالاقتصاد في محاولة لتسريع جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.
قال كبير موظفي الرئاسة "إيم جونغ سوك" إن خبرة الوزير الجديد للشؤون الاقتصادية "يون جونغ-ون" في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترتبط بأهداف الرئيس لتحقيق اقتصاد عادل ونمو في البلاد عبر تحسين الدخل والابتكار.
وعين الرئيس "مون جي اين" زميله السابق في إدارة الرئيس "روه مو يون"، "جونغ تي-هو"، وزيرا جديدا للتوظيف.
كما تم تعيين "لي يونغ سون"، رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم، في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، في حين بقي "جانغ ها سونغ" الذي يعد أحد مهندسي السياسة الاقتصادية للرئيس مون، بقي قي منصبه، مما يشير إلى أن الحكومة ستواصل متابعة استراتيجياتها الحالية.
وجاءت عملية الإصلاح هذه وسط نداءات من المعسكرين الحاكم والمعارض من أجل اتخاذ إجراءات مضادة رداً على البيانات الأخيرة التي أظهرت توزيع غير متكافئ للدخل ونتائج غير مرضية في سوق العمل.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>