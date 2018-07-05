أعلن المكتب الرئاسي يوم الثلاثاء تعديلا حكوميا يمس الوزراء المرتبطين بالاقتصاد في محاولة لتسريع جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.

قال كبير موظفي الرئاسة "إيم جونغ سوك" إن خبرة الوزير الجديد للشؤون الاقتصادية "يون جونغ-ون" في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترتبط بأهداف الرئيس لتحقيق اقتصاد عادل ونمو في البلاد عبر تحسين الدخل والابتكار.

وعين الرئيس "مون جي اين" زميله السابق في إدارة الرئيس "روه مو يون"، "جونغ تي-هو"، وزيرا جديدا للتوظيف.

كما تم تعيين "لي يونغ سون"، رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم، في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، في حين بقي "جانغ ها سونغ" الذي يعد أحد مهندسي السياسة الاقتصادية للرئيس مون، بقي قي منصبه، مما يشير إلى أن الحكومة ستواصل متابعة استراتيجياتها الحالية.

وجاءت عملية الإصلاح هذه وسط نداءات من المعسكرين الحاكم والمعارض من أجل اتخاذ إجراءات مضادة رداً على البيانات الأخيرة التي أظهرت توزيع غير متكافئ للدخل ونتائج غير مرضية في سوق العمل.

