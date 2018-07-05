استقرت شركتا سامسونغ للإلكترونيات وآبل على اتفاق في نزاعها حول براءة اختراع دام سبعة أعوام بسبب مفادها أن شركة سامسونغ قامت بنسخ تصميم جهاز iPhone. جاء هذا الإعلان يوم الأربعاء ليضع أخيرًا نهاية لمعركة قانونية طويلة.

في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء، قالت لوسي كوه، وهي قاضية في محكمة بولاية كاليفورنيا، أنه بلغها توصل الشركتين إلى تسوية، في حين أنه لم يتم الكشف عن شروط هذه التسوية.

وفي الشهر الماضي، حكمت المحكمة الجزئية الأمريكية في سان خوسيه بكاليفورنيا ضد شركة سامسونغ وأمرت الشركة بدفع أكثر من 500 مليون دولار لأبل بسبب انتهاكها لبراءات الاختراع، وهو قرار أثار اعتراضات من شركة سامسونغ.

ولكن قبل أن يعود الطرفان إلى قاعات المحاكم مجددا، اتفقا على تسوية النزاع المستمر منذ عام 2011.

وقال متحدث باسم شركة أبل إن "القضية كانت بشأن أمور أسمى من مجرد المال"، وأن شركة أبل أشعلت ثورة الهاتف الذكي بجهازها iPhone.

سامسونغ من جانبها رفضت التعليق على الاتفاق.

أحداث هذه المواجهة القانونية بين عملاقي التكنولوجيا بدأت عام 2011 عندما قضت محكمة أمريكية بأن شركة سامسونغ قد انتهكت براءات اختراع تصميم شركة أبل.

لكن المحكمة العليا قبلت استئناف شركة سامسونغ وأعادت القضية إلى المحكمة.

في مايو، حكمت هيئة المحلفين لصالح إعادة حساب مبلغ التعويضات وأقرت بأن على سامسونغ دفع 539 مليون دولار لغريمتها أبل.

وبعد فترة وجيزة من هذا الحكم، طلبت سامسونغ إعادة المحاكمة.

