عقدت الكوريتان سلسلة من المحادثات هذا الأسبوع لمناقشة التعاون والتبادلات في مجموعة من المجالات كجزء من جهود تعزيز العلاقات بين الكوريتين. ومن جملة ما اتفق عليه الجانبان، اتخاذ تدابير عملية لإعادة ربط وتحديث السكك الحديدية على الساحلين الشرقي والغربي لشبه الجزيرة، بالإضافة إلى تحديث الطريق الذي يربط بين بيونغ يانغ وكيسونغ، وذلك الرابط بين الكوريتين على الحدود الشرقية.

وقد تم إبرام هذه الاتفاقيات بناء على الموقف المشترك الذي أكد عليه الجانبان حول أهمية التعاون في مشاريع السكك الحديدية لتحقيق التنمية المتوازنة للاقتصاد الكوري والازدهار المشترك.

وكجزء من الجهود الأولية، اتفقت الكوريتان على تشكيل فريق بحث وإجراء عمليات تفتيش مشتركة في أجزاء خطوط السكك الحديدية على الجانب الكوري الشمالي. ستنطلق هذه العمليات الميدانية المشتركة في 24 يوليو عبر خط كيونغ أوي وستمتد إلى غاية خط الساحل الشرقي.

كما ستقوم الكوريتان معا بتفتيش جزء مونسان - كيسونغ من خط كيونغ أوي منتصف الشهر القادم، يليه قسم جيجين - جبل كومكانغ على خط الساحل الشرقي.

واستناداً إلى نتائج عمليات التفتيش، ستتخذ الكوريتان إجراءات متابعة لبناء البنية التحتية ذات الصلة حول المحطات وتثبيت أنظمة المرور والاتصالات اللازمة.

كانت المناقشة بين الكوريتين حول التعاون عبر الحدود بشأن السكك الحديدية هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات. وكان ذلك بمثابة متابعة لما اتفق عليه في إعلان بانمونجوم الذي صدر في مؤتمر القمة بين الكوريتين أبريل الماضي، وكان الجانبان قد اتفقا فيه على تنفيذ المشاريع المشتركة بين الكوريتين والموقع عليها خلال مؤتمرات القمة السابقة.

وبالإضافة إلى تحسين السكك الحديدية، اتفقت الكوريتان على تحديث وتوسيع الطرق بين العاصمة الكورية الشمالية ومدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية، وكذلك الطرق الواقعة بين مدينة كوسونغ الحدودية الكورية الجنوبية ومدينة وُنسان الساحلية الكورية الشمالية.

