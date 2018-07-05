فازت كوريا الجنوبية على ألمانيا 2-0 في كأس العالم المنعقدة أحداثها في روسيا يوم الأربعاء. وعلى الرغم من هذا الفوز المذهل، خرجت كوريا الجنوبية من البطولة، منهية مشاركتها العالمية في المركز الثالث ضمن المجموعة السادسة.

واستُقبل صدى هذا الفوز المدوي في سيئول بفرحة لا تضاهى رغم حسرة الخروج المبكر من المونديال، ولكن دوى صدى هذا الفوز أيضا في المكسيك التي ضمنت تأهلها للدور القادم بخسارة ألمانيا، ما جعل الكثير من الشركات المكسيكية تهدي الكوريين المقيمين هناك العديد من الهدايا والخصومات. حتى أن تجار التجزئة قد بدأوا في تقديم تخفيضات على السلع الكورية، في حين تقدم أييرومكسيكو، أكبر شركة طيران في المكسيك، خصمًا بنسبة 20٪ على الرحلات إلى كوريا.

