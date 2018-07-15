احتياطي النقد الأجنبي open the window of AOD

أكتب :

2018-07-08

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تجاوز حجم احتياطي النقد الأجنبي في كوريا في خلال شهر يونيو الماضي حاجز الأربعمائة مليار دولار وذلك للمرة الأولى في التاريخ.
تقرير :
أعلن كل من بنك كوريا المركزي ووزارة المالية في يوم الأربعاء الماضي عن أن القيمة الكلية لاحتياطي النقد الأجنبي في كوريا قد بلغت 400 مليار دولار وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا وبزيادة اثنين وثلاثين مليار دولار عن الشهر الذي سبق. بهذا يسجل احتياطي النقد الأجنبي زيادة مستمرة للشهر الرابع على التوالي منذ مارس المنصرم متجاوزا للمرة الأولى حاجز ال400 مليار دولار. وبنهاية شهر مايو احتلت كوريا الجنوبية المرتبة العالمية التاسعة من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي في العالم وهو الترتيب الذي تحتل الصين صدارته باحتياطي يبلغ 3.11 ترليون دولار وتليها اليابان باحتياطي يصل إلى 1.25 ترليون دولار.
كذلك انخفضت نسبة الدين الأجنبي إلى احتياطي النقد الأجنبي في كوريا إلى نحو 30% في مارس الماضي بدلا عن نسبة 286% عام 1997. وحسب تصريح صادر عن وزارة الاستراتيجية والمالية فإن نمو كل من احتياطي النقد الأجنبي والأرصدة الخاصة يمثل أساسا لقياس قوة البلاد في التصنيف الائتماني الدولي. وحسب مسئول في الوزارة فإن الكشف عن المستوى الراهن للاحتياطي النقدي الدولي لن يكون له أي تأثير سلبي في الأسواق وإن الأمر لا يعدو أن يكون جزءا من مجهود حكومي لرفع مستوى الشفافية.

وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي في كوريا قد تضاعف بما يزيد عن مائة ضعف منذ عام 1997 عام الأزمة الاقتصادية الآسيوية حيث كان الاحتياطي في حدود 3.9 مليار دولار فقط ثم تدرجت الزيادة إلى مائة مليار في سبتمبر 2001 ثم مائتيّ مليار في فبراير 2005 ثم ثلاثمائة مليار في 2011. ويعزى هذا الارتفاع الأخير إلى الزيادة المستمرة في فائض البلاد في ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات العائد من استثماراتها الأجنبية.

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