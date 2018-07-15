بدأ منذ الأول من شهر يوليو الجاري العمل بنظام أسبوع عمل جديد يبلغ 52 ساعة داخل كل مؤسسات العمل الكورية التي يبلغ عدد العاملين فيها 300 عامل أو يزيد وذلك في إطار المسعى الحكومي الرامي لخلق شكل من الموازنة بين شئون العمل والشئون الحياتية الأخرى الخاصة بالأسرة والراحة والترفيه.

بدأ منذ يوم الأحد الماضي العمل بنظام العمل الذي يتكون من 52 ساعة في الأسبوع. جاء ذلك في إطار مبادرة حكومية ترمي إلى خلق توازن بين الحياة العملية والشئون الحياتية الأخرى بدءا بالشركات التي يزيد فيها عدد العاملين عن 300 شخص وذلك بتحديد عدد ساعات العمل بأربعين ساعة للعمل الروتيني المنتظم و12 ساعة للعمل الإضافي. سيتم إعطاء مهلة لمدة ستة أشهر يصبح بعدها كل صاحب عمل غير ملتزم بالنظام الجديد عرضة لعقوبات تبلغ السجن لمدة عامين والغرامة بما يعادل 18 ألف دولار. وحسب مسح عام قامت به وزارة العمل فإن نحو 60% من الشركات الكبرى في البلاد قد التزمت بتطبيق النظام الجديد بصورة مُرضية، كما أجرت ضبط مواعيد بدء العمل بالنسبة للمتعاقدين معها بشكل يتناسب مع النظام الجديد.



وهكذا وبعد بدء العمل بذلك النظام الجديد صار في مقدور الكثيرين ضبط الوقت اللازم والمناسب للوصول عن طريق استعمال المواصلات العامة وصار ممكنا لهم التقاط الأنفاس قبل بدء العمل وتجهيز النفس ليوم عملي مريح.



تغيير مواعيد إغلاق الشركات والمحلات التجارية أمر يُتوقع له أن يعكس تغييرات مماثلة في الأمزجة والأنماط الاستهلاكية للزبائن بشكل يعود بالنفع والفائدة لأصحاب الشركات والمحلات أنفسهم.



ويبدو وكأن الكثير من المخدمين مرتاحون وراضون تماما عن ذلك التغيير الشيء الذي سيساعد في القضاء على المشكلات التي كانت تنجم عن التأخير بسبب الزحام وتكدس الحركة في المواصلات العامة.



لكن الأمر قد يسبب الكثير من المشكلات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لما قد يسببه من تدني في حجم ومعدلات الإنتاج والإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج. كذلك فهنالك شركات تفضّل نظاما أكثر مرونة بحيث يتيح زيادة عدد ساعات العمل في مواسم اشتداد الطلب وخفضها في أوقات الركود وتراخي معدلات الطلب.



فكرة المواءمة بين شئون العمل والشئون الحياتية الأخرى بدأت في الواقع قبل بعض الوقت، وقد نجحت فعلا نسبة كبيرة من الشركات ومؤسسات العمل تٌقدر بتسعة من كل عشرة شركات ومؤسسات عامة في كوريا بتبني نظم وساعات عمل مرنة حتى قبل تبني النظام الأخير الذي يحدد ساعات العمل الأسبوعي ب52 ساعة فقط. وحسب معلومات صادرة من جهات متخصصة فإن 321 من مجموع 361 مؤسسة حكومية ، أي ما نسبته 88 % قد تبنت فعلا النظام الجديد منذ العام الماضي.



