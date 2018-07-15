نقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية يوم الخميس الماضي أن فرق كرة سلة كورية جنوبية شمالية مشتركة خاضت مباراتين وديتين في ملعب " ريغيونغ شنغ جو ينغ" يوم الأربعاء الماضي. قالت الوكالة إن المباريات جرت بين فرق كورية جنوبية شمالية مشتركة تحمل أسماء " السلام" و"الازدهار". وحسب الوكالة فقد كانت نتيجة المباراة بين الفرق النسائية التي تحمل اسم "الازدهار" هي 103 نقطة مقابل 102 نقطة فيما انتهت المباراة الرجالية بالتعادل بنتيجة 102 نقطة لكل فريق. وفي يوم الخميس تنافس الفريقان الكوري الجنوبي والشمالي في مباراة ودية بينهما . لم تجر المباريات النسائية والرجالية بين الفرق الشمالية والجنوبية التي نُظمت يوم الأربعاء على أسس تنافسية بين الفريقين وإنما بين فريقين مشتركين يحمل أحدهما اسم " الأزرق" والآخر اسم " الأحمر " ولم يتم استعمال الأعلام الرسمية للبلدين. ولم يتمكن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغون المعروف بولعه بمباريات كرة السلة من حضور أيٍ من تلك المباريات بسبب انشغاله في جولة رسمية ريفية تفقدية.

وفي هذه الأثناء كانت الكوريتان تقومان كذلك بمحادثات عمل في جنوب المنطقة المنزوعة السلاح في بانمونجوم بخصوص تعاون البلدين في قطاع الغابات. ومن المؤمل أن تتواصل المحادثات التي بدأت في يوم الأربعاء وتركّز على بحث الأسس الشاملة للتعاون الكوري المشترك في ذلك المجال الحيوي واستعراض الكيفية التي سيتم بها تطبيق ذلك على أسس منهجية تفصيلية. ومن الأشياء التي من المتوقع بحثها بشكل تفصيلي كيفية مساعدة الشمال في معالجة المشكلات الخاصة بزوال الغابات من خلال عمليات نقل التكنولوجيا الخاصة بإعادة زرع الغابات والحفاظ عليها إلى الجانب الكوري الشمالي. الجدير بالذكر إن كوريا الشمالية كانت قد تعرضت لخسائر فادحة لما يمثل نسبته 32% من مواردها الغابية التي تبلغ مساحتها أكثر من مليونين وثمانمائة ألف هكتار وهو ما دفع الزعيم الشمالي لبحث إمكانية إيجاد خطة عملية للتصدي لتلك المشكلة في عام 2015.

