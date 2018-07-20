وجه الرئيس الكوري مون في يوم الثلاثاء الماضي لجنة التحقيق الخاصة بالأمن الدفاعي بالرد على الاتهامات بأنها قامت بإقرار عدة خيارات عسكرية بقمع التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة الرئيسة المقالة بارك التي تم تنظيمها في العام الماضي تحت ضوء الشموع ، وذلك حسب ما ورد في تقرير قيادة الأمن الدفاعي بخصوص استعدادات للقيام بإعلان محتمل لحالة الأحكام العرفية لمواجهة تلك التظاهرات. وحسب وثيقة عسكرية كشف عنها النائب ري شول هي في الأسبوع المنصرم فإن هيئة التحريات الاستخبارية المضادة قامت بإعداد خطة للتصدي لتصاعد الاحتجاجات تحت ضوء الشموع القائمة ضد الرئيسة بارك. قام الرئيس مون الذي كان متواجدا في مهمة خارجية في الوقت الراهن في الهند بإصدار أمر خاص بتكوين فريق للتحري بخصوص تلك الاستعدادات المزعومة. وجّه كذلك وزير دفاعه بالتأكيد على نزاهة واستقلال فريق التحري. سيتكون الفريق من محققين عسكريين من أفرع غير الجيش. وحسب ناطق رئاسي فإن التحقيق قد يشمل وقد يدين عدة ضباط سابقين وحاليين. الاتهامات الخاصة بخطة إعلان حالة الأحكام العرفية المثيرة للجدل هي اتهامات خاصة بمحاولة احتواء ومنع سقوط الرئيسة بارك في وجه الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة والمتزايدة ووقف التوجهات الخاصة بإخضاع الرئيسة لمساءلة برلمانية وما يلي ذلك من تطورات دستورية. تشير الوثيقة كذلك إلى تدارس فكرة حشد وتعبئة نحو خمسة آلاف عنصر عسكري مسلح و1400 كوماندوس و200 دبابة للتصدي للمحتجين في حالة إطلاق إعلان الأحكام العرفية.

كلّف الرئيس مون كذلك فريق التحقيق الخاص بالتحري الكامل حول اتهامات أخرى خاصة بتعبئة وحشد قيادة الاستخبارات العسكرية المضادة لمراقبة أهالي وأسر ضحايا الباخرة المنكوبة "سيوال".



هذا وكان راديو كي بي إس وولد قد استضاف حوار خاصا بموضوع إعلان حالة الأحكام العرفية وقد تحدث البرفسور كيم كي شانغ من كلية القانون في جامعة كوريا حيث أكد على أن من المهم التمييز بين الشئون العسكرية الأمنية والشئون البوليسية إذ أن شئون الجيش لا علاقة لها بالمسائل الأمنية أو الشرطية من جرائم أو احتجاجات وإنما توفير الأمان والسلامة والحماية للبلاد في وجه أي اعتداء أو تهديد خارجي أو غزو.

