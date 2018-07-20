وعلى الساحة الاقتصادية عاشت كوريا الجنوبية أسبوعا صعبا خلال الأيام القليلة الماضية إذ قام بنك كوريا المركزي بخفض توقعه لمعدل النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2.9% لعدة أسباب على رأسها تدني معدلات التوظيف والحرب التجارية التي اشتعلت بين العملاقين الأمريكي والصيني. أعلن رئيس البنك الكوري المركزي عن ذلك التخفيض في موجز صحفي بعد أن كان معدل النمو المتوقع هو 3.2% وبعد أن صوّت لذلك مجلس السياسات النقدية في البنك وأعزى ذلك التخفيض إلى النقص في معدلات التوظيف.

وكان وزير المالية قد ترأس اجتماعا ضم كل الوزارات المعنية بالشئون الاقتصادية في البلاد وأدلى بتصريح قال فيه إن البلاد تمر بواحدة من أسوأ الحالات والظروف المتعلقة بالعمل والتوظيف منذ عام 2008 إبان الأزمة المالية العالمية وإن المؤشرات لا تشير إلى احتمالات تحسن في المستقبل القريب. كان المؤشر الوظيفي الشهري هو 106 ألف في شهر يونيو الماضي أي أنه ظل تحت سقف مئتيّ ألف للشهر الخامس على التوالي. ففي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ازداد عدد الوظائف الجديدة بحوالي 142 ألف وظيفة شهرية في المتوسط أي أقل من نصف المتوسط الشهري في العام الماضي. أعرب وزير المالية الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء عن قلقه بسبب الحرب التجارية التي اشتعلت بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، وما لها من آثار اقتصادية سيئة وخطيرة على الاقتصاد العالمي ككل ومن بينها كوريا التي تتأثر بذلك بحكم روابطها الاقتصادية الكبيرة مع كل منهما. ورغم أنه أشار إلى أن الأمر لا يتوقع أن تكون له في الوقت الراهن آثار تضخمية كبيرة إلا أنه أوضح إن البنك المركزي يدرس باهتمام امكانية اتخاذ التدابير الضرورية لتعديل مستوى انسياب السيولة اللازمة، وربما يفكر في القيام برفع سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام في محاولة لمسايرة الخطوات المرتقبة من قِبل بنك الاحتياطي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في النصف الثاني من العام الجاري.

