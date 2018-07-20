البنك الكوري المركزي يخفض توقعه لمعدل النمو الاتقصادي الكوري open the window of AOD

أكتب :

2018-07-15

Title

وعلى الساحة الاقتصادية عاشت كوريا الجنوبية أسبوعا صعبا خلال الأيام القليلة الماضية إذ قام بنك كوريا المركزي بخفض توقعه لمعدل النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2.9% لعدة أسباب على رأسها تدني معدلات التوظيف والحرب التجارية التي اشتعلت بين العملاقين الأمريكي والصيني. أعلن رئيس البنك الكوري المركزي عن ذلك التخفيض في موجز صحفي بعد أن كان معدل النمو المتوقع هو 3.2% وبعد أن صوّت لذلك مجلس السياسات النقدية في البنك وأعزى ذلك التخفيض إلى النقص في معدلات التوظيف.
وكان وزير المالية قد ترأس اجتماعا ضم كل الوزارات المعنية بالشئون الاقتصادية في البلاد وأدلى بتصريح قال فيه إن البلاد تمر بواحدة من أسوأ الحالات والظروف المتعلقة بالعمل والتوظيف منذ عام 2008 إبان الأزمة المالية العالمية وإن المؤشرات لا تشير إلى احتمالات تحسن في المستقبل القريب. كان المؤشر الوظيفي الشهري هو 106 ألف في شهر يونيو الماضي أي أنه ظل تحت سقف مئتيّ ألف للشهر الخامس على التوالي. ففي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ازداد عدد الوظائف الجديدة بحوالي 142 ألف وظيفة شهرية في المتوسط أي أقل من نصف المتوسط الشهري في العام الماضي. أعرب وزير المالية الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء عن قلقه بسبب الحرب التجارية التي اشتعلت بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، وما لها من آثار اقتصادية سيئة وخطيرة على الاقتصاد العالمي ككل ومن بينها كوريا التي تتأثر بذلك بحكم روابطها الاقتصادية الكبيرة مع كل منهما. ورغم أنه أشار إلى أن الأمر لا يتوقع أن تكون له في الوقت الراهن آثار تضخمية كبيرة إلا أنه أوضح إن البنك المركزي يدرس باهتمام امكانية اتخاذ التدابير الضرورية لتعديل مستوى انسياب السيولة اللازمة، وربما يفكر في القيام برفع سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام في محاولة لمسايرة الخطوات المرتقبة من قِبل بنك الاحتياطي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في النصف الثاني من العام الجاري.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>