قام الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن بزيارة لكل من الهند وسنغافورة خلال هذا الأسبوع شملت العديد من الفعاليات وجمعته في لقاء قمة بكل من الزعيمين الهندي والسنغافوري. استغرقت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس للهند 4 أيام عقد خلالها اجتماع قمة مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي وقد أسفرت القمة عن بيان مشترك عبّر فيه الزعيمان عن عزمهما على فتح فصل جيد من التعاون الاستراتيجي بين البلدين. قال الرئيس الكوري إنه اتفق مع مضيفه الهندي على توسيع مواعين التعاون الاقتصادي بين البلدين بهدف رفع قيمة ذلك التعاون من عشرين مليار دولار كما هو الحال الآن إلى خمسين مليار بحلول العام 2030، كما أكد أيضا اتفاقهما على توسيع أٌطر التبادلات والتفاهمات الشعبية بين البلدين. شملت الزيارة الرسمية للرئيس كذلك حضور حفل تم تنظيمه بمناسبة اكتمال تشييد مصنع للتلفونات الذكية تابع لشركة سامسونغ للإلكترونيات في منطقة نويدا حيث التقى الرئيس بنائب رئيس الشركة لي جي يونغ بحضور عدد من الكوريين المقيمين في العاصمة الهندية نيودلهي.

بعدها توجه الرئيس في زيارة رسمية أخرى إلى سنغافورا في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس كوري منذ 15 عاما و لحضور لقاء قمه جمعه مع رئيس الوزراء السنغافوري لي حسين لوونغ. اتفق الزعيمان على تعزيز الروابط الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين وعلى التعاون بينهما من أجل نشر وترويج أسس السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. تم بشكل خاص التركيز على ضرورة خلق المناخ الملائم لإسهام الشركات الكورية الجنوبية في توسيع وإرساء قواعد سليمة لأنشطتها الاقتصادية في سنغافورا خاصة في مجالات النقل والطاقة والبنيات التحتية الرئيسية. أعرب الرئيس مون كذلك عن أمله في تعزيز ودعم الروابط بين كوريا ومجموعة اتحاد دول جنوب شرق آسيا " آسيان" التي تقودها سنغافورا هذا العام.

