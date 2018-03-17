توقعات بصدور الحكم الأول بحق بارك كون هيه يوم 6 أبريل

أكتب :

2018-02-28

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بعد مطالبة النيابة العامة بتوقيع عقوبة على الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" بالسجن لمدة 30 عاما، تتجه الأنظار الآن إلى الحكم الذي ستصدره المحكمة الابتدائية، وأيضا إلى احتمال تنفيذ بث حي لجلسة المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة طالبت بمعاقبة الرئيسة المعزولة "بارك كون هيه" بالسجن لمدة ثلاثين عاما وتغريمها مبلغ 118.5 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 110 ملايين دولار.
وقال الادعاء إن "بارك" متهمة بتلقي رشاوى، والإسراف في استغلال سلطاتها، والحيلولة دون ممارسة الحقوق، والاختلاس، وإفشاء أسرار الدولة.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة الحكم يوم 6 من شهر أبريل القادم.
وعن طلب النيابة العامة، قالت 4 أحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض إنها نتيجة طبيعية، ودعت السلطات القضائية إلى إصدار حكم صارم، بينما قال حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إنه طلب قاسٍ للغاية، معربا عن أمله في أن تصدر المحكمة حكما أخف.
تجدر الإشارة إلى أن 18 تهمة وُجهّت إلى الرئيسة المعزولة بارك فيما يتعلق بحادث التلاعب بالشؤون الوطنية، من بينها 15 تهمة ثبتت إدانتها فيها مع متهمين آخرين، وعلى رأسهم صديقتها المقربة "تشيه سون شيل"، وكبير مساعديها "كيم كي تشون".
وقد تلقت "تشيه" حكما بالسجن لمدة 20 عاما في المحكمة الابتدائية، ولهذا يرى المراقبون أن بارك سوف تتلقى عقوبة أشد من ذلك.
ولم تحضر بارك جلسة المحاكمة الأخيرة أيضا، حيث ظلت ترفض تلك المحاكمة احتجاجا على قرار تمديد فترة حبسها يوم 16 من شهر أكتوبر الماضي. واستقال فريق محاميها جميعا، وبالتالي عيّنت المحكمة فريقا آخر من المحامين للدفاع عنها.
وتتجه الأنظار حاليا أيضا إلى احتمال تنفيذ بث حي للحكم بحق بارك.
ورغم أنه قد تم تعديل قواعد المحكمة العليا بحيث تسمح بالبث الحي لجلسات المحاكمة الابتدائية، إلا أنه لا توجد سوابق في هذا الشأن حتى الآن.
ومن المنتظر أن تتخذ المحكمة قرارا حول البث الحيّ من خلال تقييم رأي المتهمة، ووضع المصالح العامة في الاعتبار.

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