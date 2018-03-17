الرئيس مون يلقي كلمة بمناسبة يوم حركة الأول من مارس

قال الرئيس "مون جيه إين" فيما يتعلق بقضية الاسترقاق الجنسي إنه لا ينبغي على اليابان، التي ارتكبت الضرر، ألا تقول إن القضية قد انتهت. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الكوري بمناسبة يوم حركة الاستقلال التاسع والتسعين الذي يصادف اليوم، حيث انتقد مون الحكومة اليابانية بشدة وأكد على أن الجرائم ضد الإنسانية لا يتم التستر عليها من خلال القول بأنها انتهت. وأضاف أن الحل الحقيقي هو أن نتذكر التاريخ ونتعلم منه. وقال أيضا إنه لا يطالب بالحصول على معاملة خاصة، موضحا نيته بناء علاقات موجهة نحو المستقبل مع اليابان. وأشار الرئيس إلى أنه يتمنى فقط بصفته رئيسا لدولة جارة لليابان، أن يمضي البلدان قدما نحو الأمام معا على أساس المراجعة الذاتية الحقيقية والتصالح.

وأشار الرئيس مون إلى أن جزيرة "دوك دو" هي أول أرض كورية سلبتها اليابان خلال احتلالها لشبه الجزيرة الكورية. وأضاف أن نفي ذلك يعني رفض المراجعة الذاتية للغزو الاستعماري.

وبهذا انتقد الرئيس الكوري بلهجة شديدة ادعاءات اليابان حول ملكيتها لجزيرة دوك دو.

كما أكد على مغزى حركة الأول مارس باعتبارها حركة مقاومة غير عنيفة ضد السيطرة الاستعمارية اليابانية. وقال إن حركة الاستقلال جعلت كوريا جمهورية ديمقراطية مملوكة للشعب. كما قال إن أهم إنجازات الحركة هو تأسيس الحكومة الكورية المؤقتة اعتمادا على بيان الاستقلال الصادر عنها. وأوضح أيضا أنه سيجعل حركة الاستقلال والذكرى المئوية لتأسيس جمهورية كوريا انطلاقة جديدة للازدهار على أساس بناء نظام للسلام الدائم.

وأكد الرئيس على قدرة الكوريين على بناء السلام بأنفسهم. وأوضح بذلك نيته لإرساء قاعدة لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية عبر حل القضية النووية الكورية الشمالية.

كما دعا الرئيس إلى بناء دولة متحررة تماما من التمييز بين الأغنياء والفقراء، وبين الجنسين، وبين الناس ذوي مستويات التعليم المختلفة. وأكد على ضرورة المضي قدما لتكوين دولة قوية في الثقافة تقود السلام العالمي، كما كان يحلم المناضل الكوري العظيم "كيم كو".

