قلق من استقالة جوزيف يون من وزارة الخارجية الأمريكية

أثار استقالة "جوزيف يون" الممثل الخاص للسياسات تجاه كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية قلقا من تدهور الاستراتيجيات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن "جوزيف يون" يعد من أهم مؤيدي الحوار في الحكومة الأمريكية الراهنة. وطبقا لهذا، فقد ظهر قلق من تضييق مساحة الحلول الدبلوماسية. وكان "يون" قد قال يوم 26 من الشهر الماضي إن استقالته في هذا التوقيت جاءت حسب قراره تماما.

وقد ولد "يون" في كوريا، وهاجر إلى الولايات المتحدة وهو صغير، وبدأ حياته الدبلوماسية في عام 1985، حيث تولى منصب المستشار السياسي في السفارة الأمريكية لدى سيول، ثم منصب السفير الأمريكي في ماليزيا. وتم تعيينه كنائب مساعد الوزير المسؤول عن الشؤون الكورية الجنوبية واليابانية في عام 2016، وظل يشغل منصبي الممثل الأمريكي للسياسات تجاه كوريا الشمالية وكبير المفاوضين الأمريكيين في المباحثات النووية السداسية. وفيما يتعلق بالقضية الكورية الشمالية، كان "يون" يؤيد الحوار ويصر على سياسة التدخل في القضية الكورية الشمالية.

ويرى المراقبون أن استقالته المفاجئة تشير إلى وجود اضطربات في سياسات حكومة "ترامب"، ذات الصلة بكوريا الشمالية.

ومن الملاحظ أن وزارة الخارجية الأمريكية شهدت زيادة في مشاعر الإحباط بسبب ضعف السلك الدبلوماسي بشكل إجمالي. ونتيجة لذلك، يغادرها عدد من الخبراء رفيعي المستوى هذه الأيام. فمثلا، أعرب نائب الوزير للشؤون السياسية "توم شانون" الذي يحتل المرتبة الثالثة في الوزارة الأمريكية، عن نيته الاستقالة، بينما استقال بالفعل بعض الخبراء في شؤون الشرق الأوسط، بمن فيهم المبعوث الخاص إلى سوريا "مايكل لاتني".

وتعد مشكلة الإدارات الخاصة بكوريا الشمالية وشبه الجزيرة الكورية أسوأ من ذلك، حيث تدهور الخط السياسي ذو الصلة نتيجة لإلغاء تعيين السفير الأمريكي لدى كوريا "فيكتور تشا"، ثم استقالة "جوزيف يون". ويتوقع بعض المحللين أن تنقطع قناة الحوار الأمريكي مع كوريا الشمالية، وتسود نظرية التشدد في الإدارة الأمريكية ضد بيونغ يانغ.

