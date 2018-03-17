ترامب يعتزم فرض رسوم على وواردات الصلب والألومنيوم

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يعتزم فرص نسب عالية من الرسوم الجمركية على جميع واردات بلاده من منتجات الصلب والألومنيوم.

جاء ذلك خلال لقائه مع مسؤولي صناعات المعادن الأمريكية في البيت الأبيض أمس الخميس، حيث أوضح أنه يخطط للتوقيع على أمر تنفيذي خلال الأسبوع القادم يستهدف فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب، وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم.

وأشار "ترامب" إلى أنه سيتم فرض هذه الرسوم لمدة غير محددة، وستكون فترة طويلة من الوقت.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة الأمريكية قد عرضت يوم السادس عشر من شهر فبراير الماضي ثلاثة اقتراحات بشأن فرض القيود على واردات الصلب والألومنيوم، وهي الحد من حجمها، وفرض رسوم جمركية بنسبة 53% على وارداتها من 12 دولة، منها الصين وكوريا الجنوبية، وفرض رسوم استيراد موحدة لا تقل عن 24% على جميع منتجات الصلب من كل الدول، ورسوم لا تقل عن 7.7% على كل منتجات الألومنيوم من كل الدول.

وقد عقد اليوم الجمعة في سيول اجتماع حكومي طارئ لمناقشة تدابير لمواجهة الخطة الأمريكية لفرض نسب عالية من الرسوم الجمركية على الواردات من الصلب والألومنيوم.

وتحتل كوريا الجنوبية المركز الثالث من بين دول العالم بعد كندا والبرازيل من حيث حجم واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب، حيث صدرت كوريا الجنوبية 3 ملايين و650 ألف طن من منتجات الصلب إلى الولايات المتحدة في العام الماضي.

ويرى المراقبون الاقتصاديون أن منتجي المعادن الأمريكيين سيستفيدون من هذه الإجراءات، لكنها ستؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين إلى جانب زيادة البطالة في الولايات المتحدة.

