الرئيس مون يبلغ نظيره الأمريكي بخطته لإرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس، لمدة 30 دقيقة.

وقدم الرئيس "مون" شرحا لـ"ترامب" عن نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى لحضور فعاليات دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال إنه يعتزم إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية قريبا ردا على زيارة "كيم يو جونغ" أخت الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لكوريا الجنوبية على رأس وفد رفيع المستوى.

واتفق الرئيسان "مون" و"ترامب" على مواصلة بذل الجهود من أجل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، والاستفادة من دفعة الحوار الحالي بين الكوريتين.

وهنأ الرئيس "ترامب" الرئيس "مون" بنجاح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، ومن جانبه عبر الرئيس "مون" عن تقديره لما قدمته الولايات المتحدة من دعم لإنجاح أولمبياد بيونغ تشانغ.

وقد أوضح الرئيس الكوري "مون" لنظيره الأمريكي أن إرسال المبعوث الخاص إلى كوريا الشمالية يستهدف التأكد من نواياها الحقيقية حول ما تم بحثه خلال زيارة الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى لكوريا الجنوبية، مشيرا بذلك إلى أن المبعوث الخاص سيتعرف على ما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة من خلال نزع أسلحتها النووية.

وبهذا، خطا الرئيس "مون" خطوة رئيسية نحو تحقيق حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية .

وفي الواقع، أبدى كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية استعدادهما لإجراء حوار بينهما. ولكن اشترطت الولايات المتحدة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية قبل إجراء حوار معها. وفي المقابل، عبرت كوريا الشمالية عن رفضها طرح القضية النووية على طاولة الحوار.

ومن جانبها، بدأت كوريا الجنوبية في بذل الجهود الرامية إلى التنسيق بين موقفي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ليتحقق من خلاله إجراء حوار بينهما حتى ولو كان بشكل أولي، عن طريق إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية.

ومن بين المرشحين لهذه المهمة كمبعوث خاص: مدير وكالة المخابرات الوطنية "سوه هون"، ووزير التوحيد الوطني "تشو ميونغ كيون".

وتدرس الحكومة الكورية الجنوبية إمكانية تسليم رسالة شخصية من الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن طريق ذلك المبعوث الخاص.

