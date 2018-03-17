البرلمان يضع اللمسات الأخيرة على خريطة الانتخابات

قام البرلمان الكوري بتمرير مشروع القانون المعدل الخاص بخريطة الانتخابات للانتخابات المحلية التي ستجري يوم الثالث عشر من شهر يونيو القادم، وعدد أعضاء المجالس المحلية الذين سيتم انتخابهم خلال تلك الانتخابات، وذلك في جلسة عامة عقدها اليوم الاثنين.

وكان من المفترض أن يضع البرلمان الصيغة النهائية لخريطة الانتخابات المحلية يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر من العام الماضي، أي قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، ولكن لم تتمكن اللجنة البرلمانية الخاصة بتعديل الدستور والإصلاحات السياسية من الموافقة على مشروع القانون المعدل إلا بعد منتصف ليلة يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، وهو اليوم الأخير من الجلسة الاستثنائية للبرلمان.

ورغم أنه لم يتم وضع الصيغة النهائية للخريطة الانتخابية، إلا أن اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات بدأت يوم الثاني من مارس الجاري في عملية تسجيل أسماء المرشحين الأوليين في انتخابات المجالس المحلية، بحيث يُسمح لهم بتنظيم حملات انتخابية على أساس محدود، بما في ذلك إنشاء مكاتب خاصة بالحملات الانتخابية، وتوزيع بطاقات عمل على الناخبين، وارتداء أحزمة الكتف للدعاية، وإجراء دعاية انتخابية عبر الهاتف، وإرسال منشورات دعائية إلى بيوت الناخبين.

وبناء على مصادقة البرلمان على مشروع القانون المعدل، سيتمكن المرشحون من اختيار دوائرهم الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم في تلك الانتخابات اختيار حوالي 3500 من حكام المقاطعات، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية ومديري الإدارات التعليمية.

وستبدأ عملية تسجيل أسماء المرشحين النهائيين بشكل رسمي يوم الرابع والعشرين من شهر مايو القادم ولمدة يومين، وبعدها سيسمح لهم بتنظيم حملات رسمية موسعة لمدة أسبوعين قبل إجراء الانتخابات.

وستكون الانتخابات المحلية القادمة هي الأولى من نوعها التي تجرى على مستوى البلاد منذ تنصيب حكومة الرئيس "مون جيه إين"، وستكون بمثابة تمهيد للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في عام 2020.

