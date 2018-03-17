موسكو تؤكد أن كوريا الشمالية ليست دولة حليفة تحميها من أي هجوم نووي

قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي "إلياس أمخانوف" إن كوريا الشمالية ليست من بين الدول الحليفة التي تحميها روسيا من أي هجوم نووي خارجي.

وأوضح تقرير صادر عن وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء أن تصريح "أمخانوف" جاء تفسيرا للرسالة السنوية التي وجهها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يوم الأول من شهر مارس الجاري إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، حيث أكد "بوتين" أن روسيا ستعتبر أي اعتداء بالسلاح النووي ضد حلفائها هجوما عليها هي، وهو ما يستدعى ردا فوريا.

وقال "أمخانوف" إن الرئيس "بوتين" كان يقصد بـ"الحلفاء" في رسالته السنوية، الدول الأعضاء في معاهدة الأمن الجماعي، والتي وقعت مع روسيا معاهدات خاصة بالتحالف، مشيرا إلى أن روسيا لم توقع مع كوريا الشمالية مثل تلك المعاهدات.

وتضم المعاهدة في عضويتها ست دول سوفييتية سابقة تنتمي إلى رابطة الدول المستقلة، وهي: روسيا وأرمنيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان.

ولم يتم حتى الآن التأكد من أسماء الدول الحليفة الأخرى التي تعهدت روسيا بحمايتها من الهجمات النووية الخارجية.

وكان الرئيس الروسي "بوتين" قد قال في رسالته السنوية إن بلاده تعمل على تطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات باسم "سارمات"، وقال إنه سيكون من الصعب على الأنظمة المضادة للصواريخ اعتراض الصاروخ الروسي الجديد.

وأضاف أن روسيا ستعتبر أي اعتداء بالسلاح النووي ضد حلفائها هجوما عليها هي، وهو ما يستدعي ردا فوريا.

وفي الواقع، كان تصريح "بوتين" هذا قد أثار اهتمام الكثيرين حول ما إذا كان قد جاء بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة بهجوم استباقية ضد كوريا الشمالية.

لكن تصريح نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي "أمخانوف" قد أوضح أن تصريح "بوتين" ليس له أي علاقة بالهجوم الاستباقي الأمريكي ضد كوريا الشمالية.

الجدير بالذكر أن روسيا وكوريا الشمالية قد وقعتا على معاهدة للصداقة والتعاون في شهر فبراير من عام 2000 لتحل محل معاهدة الود والصداقة والتعاون التي تم توقيعها في عهد الاتحاد السوفييتي السابق، ولكن لا تشمل هذه المعاهدة مادة تقضي بالتدخل العسكري التلقائي في حالة تعرض طرف من الطرفين لهجوم عسكري.

