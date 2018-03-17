وزير التجارة الكوري يزور الولايات المتحدة لبحث تعريفات الصلب

يتوجه وزير التجارة الكوري "كيم هيون جونغ" اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات حول أزمة التعريفات الجمركية على واردات منتجات الصلب.

وفي أثناء إقامة الوزير الكوري في واشنطن التي تستغرق أربعة أيام، سيلتقى مع رئيس مكتب التمثيل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر"، ورئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي "أورين هاتش"، وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلسيْ النواب والشيوخ، حيث سيدعوهم إلى تقديم دعم لموقف الحكومة الكورية وإلغاء خطة الحكومة الأمريكية لفرض نسبة عالية من التعريفات الجمركية على واردات منتجات الصلب من كل الدول.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد كشف يوم الأول من مارس الجاري عن خطة لفرض 25% من التعريفات الجمركية على واردات منتجات الصلب، ومن المتوقع أن يصدق على أمر تنفيذي في هذا الشأن، في غضون هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة الأمريكية كانت قد عرضت يوم السادس عشر من شهر فبراير الماضي ثلاثة اقتراحات بشأن فرض قيود على واردات الصلب والألومنيوم، وهي: الحد من حجمها، وفرض رسوم جمركية بنسبة 53% على وارداتها من 12 دولة، منها الصين وكوريا الجنوبية، وفرض رسوم استيراد موحدة لا تقل عن 24% على جميع منتجات الصلب من كل الدول.

وكان وزير التجارة الكوري "كيم هيون جونغ" يقوم بزيارة للولايات المتحدة في الوقت الذي كشف "ترامب" عن خطته هذه، وبالتالي أجرى حينذاك لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين أكد فيها أن منتجات الصلب الكورية لا تهدد صناعات الصلب الأمريكية، بل تسهم شركات الصلب الكورية في تنمية الاقتصاد الأمريكي من خلال استثماراتها في الولايات المتحدة.

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، انخفض حجم صادرات منتجات الصلب الكورية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي بنسبة 31.5% مقارنة بعام 2014، كما انخفضت حصة المنتجات الكورية في السوق الأمريكية بنسبة 1.1%.

وقامت شركات الصلب الكورية باستثمار 5.7 مليار دولار في الولايات المتحدة مما ساهم في خلق 33 ألف وظيفة جديدة.

