واشنطن تفرض عقوبات على بيونغ يانغ بشأن استخدام أسلحة كيميائية ضد مواطنيها

فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب استخدام بيونغ يانغ لأسلحة كيميائية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إشعارا يفيد بأن الولايات المتحدة قد توصلت إلى أن كوريا الشمالية استخدمت أسلحة كيميائية انتهاكا للقانون الدولي، واستخدمت أسلحة كيميائية قاتلة ضد مواطنيها، في إشارة لاغتيال "كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" باستخدام غاز الأعصاب "في إكس" في مطار كوالالمبور بماليزيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم حظر تقديم المساعدات الأجنبية والدعم المالي لكوريا الشمالية، ومنع تصدير الأسلحة والتقنيات والمواد ذات الصلة بالشؤون الأمنية لها، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والحبوب الغذائية والمنتجات الزراعية.

وجاء فرض العقوبات الجديدة بناء على القانون الأمريكي الخاص بمراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسيطرة على الحرب الكيميائية والبيولوجية، والذي تم تمريره في عام 1991، وقد دخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ فور إصدار الإشعار.

ويبدو أن هذه العقوبات لا تستهدف إحراز نتائج فعلية، بل هي بمثابة ضغوط رمزية ضد كوريا الشمالية، نظرا لأنه ليس هناك أي نوع من تجارة الأسلحة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

ويمكن القول إن الولايات المتحدة تهدف من وراء العقوبات الجديدة إلى تسليط الضوء على التصرفات غير الإنسانية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الذي قام باغتيال أخيه غير الشقيق "كيم جونغ نام" باستخدام سلاح كيميائي، مما يبرر لواشنطن فرض هذه العقوبات على بيونغ يانغ.

والشيء المثير للاهتمام هو أن الولايات المتحدة كشفت عن عقوباتها الجديدة في الوقت الذي يتم فيه خلق جو ملائم للحوار بين الكوريتين في ضوء الزيارة التي قام بها وفد كوري شمالي رفيع المستوى لكوريا الجنوبية، والزيارة التي يقوم بها حاليا وفد من المبعوثين الخاصين الكوريين الجنوبيين لكوريا الشمالية.

