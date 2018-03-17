الرئيس مون جيه إين يشيد بالاتفاق بين الكوريتين

أشاد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بالنتائج التي أحرزتها زيارة مبعوثيه إلى كوريا الشمالية، وطالب بتطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه الكوريتان خلال الزيارة، بشكل دقيق وكامل.

جاء ذلك بعد أن استمع الرئيس بالأمس إلى تقرير حول نتائج الزيارة من مستشاره للأمن القومي "جونغ أوي يونغ"، الذي ترأس الوفد الزائر للشمال، حيث أعرب عن تقديره لمحتوى الاتفاق بين الكوريتين، كما طلب منه بذل أقصى الجهود لتنفيذ محتوى الاتفاق بشكل كامل.

ويذكر أن وفدا مكونا من خمسة من كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين قد قام بزيارة إلى كوريا الشمالية خلال يوميْ أمس وأول من أمس، حيث التقوا بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في اجتماع استمر أكثر من أربع ساعات، وتم خلاله الاتفاق على عقد قمة بين قائديْ الكوريتيْن في "بيت السلام" الموجود في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، في أواخر شهر أبريل القادم. كما اتفق الجانبان على إنشاء خط ساخن بين "مون" و"كيم" لإجراء اتصالات قبل انعقاد القمة.

وقد أعرب الجانب الشمالي عن استعداده لإجراء حوار مع الولايات المتحدة حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتطبيع العلاقات بين البلدين، كما تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية ضد الجنوب.

وقد أعرب الرئيس "مون" عن رضائه إزاء هذه النتائج، وأشار إلى أنه تأكد من إرادة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووضع أساس للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ونقل "جونغ" عن الزعيم الكوري الشمالي قوله إنه اكتسب ثقة كبيرة بالرئيس "مون" خلال الشهرين الماضيين، كما أوضح أن الظروف الخاصة ببدء الحوار الكوري الشمالي الأمريكي قد أصبحت مواتية على نحو كافٍ.

ومن المقرر أن يزور "جونغ" وبصحبته مدير وكالة المخابرات "صو هون" الولايات المتحدة من أجل مناقشة سبل بدء الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وبعدها سيقوم "جونغ" بزيارة إلى الصين وروسيا، بينما سيزور "صو" اليابان، من أجل شرح نتائج زيارة الوفد الكوري الجنوبي إلى كوريا الشمالية. وتهدف هذه الخطوة إلى جلب تأييد وتعاون المجتمع الدولي.

ومن ناحية أخرى، دعا الرئيس "مون" زعماء الأحزاب الخمسة من المعسكرين الحاكم والمعارض إلى مقر الرئاسة اليوم من أجل شرح تفاصيل الاتفاق بين الكوريتين.