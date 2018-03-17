أول اجتماع لاتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع العاشرة اليوم

تتفاوض كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدءا من اليوم وعلى مدار 3 أيام حول إبرام الاتفاقية العاشرة لتقاسم التكاليف الدفاعية بين البلدين. ويهدف هذا الاجتماع الذي يعد الأول ضمن هذه الجولة من المفاوضات، إلى تحديد نظام حصص التكاليف الدفاعية الذي سيتم تطبيقه بدءا من عام 2019.

وسيحضر الاجتماع من الجانب الكوري المفاوض المسؤول عن هذا الموضوع في وزارة الخارجية "جانغ وان سام"، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارتيْ الخارجية والدفاع، بينما سيرأس الوفد الأمريكي نظيره في وزارة الدفاع الأمريكية، "تيموثي باتش".

تجدر الإشارة إلى أن الجانب الكوري يتحمل حاليا التكاليف الدفاعية الخاصة بأجور العاملين الكوريين، وتكاليف الإنشاءات في القواعد الأمريكية، وتكاليف الدعم العسكري.

وفي الأصل كانت تكاليف القوات الأمريكية لدى كوريا تتحملها الولايات المتحدة حسب اتفاقية مكانة القوات الأمريكية في كوريا، بينما يوفر الجانب الكوري المنشآت والأراضي اللازمة لها بالمجان. ولكن منذ تسعينيات القرن الماضي تغيرت الاتفاقية بحيث يتحمل الجانب الكوري جزءا من تلك التكاليف. ومنذ عام 1991 أبرم الجانبان 9 اتفاقيات في هذا الشأن حتى الآن. وتنتهي صلاحية الاتفاقية التاسعة، التي أبرمت في عام 2014، يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من هذا العام. ولهذا ينبغي أن يتم إبرام الاتفاقية العاشرة التي ستنفذ بدءا من عام 2019 في غضون هذا العام.

وكان الجانب الكوري قد تحمل في عام 2017 مبلغ 950 مليارا و700 مليون وون كوري.

وتجري هذه المفاوضات في ظل مطالبات أمريكية شديدة بزيادة حصة الجانب الكوري في التكاليف الدفاعية، حيث ظل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" منذ ترشحه للرئاسة، يطالب الدول الحليفة للولايات المتحدة، ومن بينها كوريا، بزيادة حصتها في التكاليف الدفاعية. كما أن هناك إمكانية بأن تطلب واشنطن من سيول تحمل تكلفة تشغيل نظام الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع "ثاد"، إلى جانب زيادة حصتها في التكاليف الدفاعية.

وتخطط الحكومة الكورية لأن تكون نتائج تلك المفاوضات معقولة وتقنع الشعب الكوري.

وكانت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" قد صرحت أمام البرلمان بأنها ستبذل جهودا للتوصل إلى نتائج تسهم في توفير ظروف آمنة لإقامة الجيش الأمريكي لدى كوريا وتعزيز القدرة الدفاعية المشتركة بينهما، وفي نفس الوقت تكون تلك النتائج مقنعة للشعب الكوري.