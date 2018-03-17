تفعيل حركة مي تو في كوريا بمناسبة يوم المرأة

بمناسبة يوم المرأة العالمي اليوم، أقامت الجمعيات النسائية الكورية مراسم تذكرية خاصة أعربت فيها عن تضامنها ودعمها لحركة "مي تو" التي تستهدف منع العنف الجنسي ضد النساء. وتشهد هذه الحركة انتشارا سريعا في كوريا هذه الأيام، حيث بدأت تشمل مختلف الدوائر، بما فيها القانونية والثقافية والفنية والدينية والسياسية.



وقد أقام الاتحاد الكوري للجمعيات النسائية مراسم خاصة بيوم المرأة العالمي في مركز النواب في مقر البرلمان في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، حيث أعربت الجمعيات النسائية عن عزمها تعزيز دعم حملة "مي تون" والقضاء على مختلف أشكال العنف الجنسي ضد المرأة في المجتمع الكوري. كما أعلنت عن انطلاق المركز الوطني لدعم حملة "مي تو" من أجل مساعدة ضحايا العنف الجنسي الذين يشاركون في الحملة.



ومن المقرر أن يشارك في المركز كلٌ من: الاتحاد الكوري التشاوري للجمعيات النسائية، واللجنة الكورية للاستشارات الخاصة بالشؤون الأسرية والقضائية والرفاهية، والمؤسسة العلمية الكورية لعلم النفس، والجمعية الكورية للمحاميات، وذلك من أجل تقديم استشارات قانونية وعلاج نفسي للضحايا.



كما ستقوم جمعية "هاتف المرأة" الكورية بحملة لتوزيع الزهور في مختلف أنحاء العاصمة سيول بما فيها ساحة "كوانغ هوا مون"، وشارع الجامعات، و"شين تشون"، ومحطة "كانغ نام" للمترو. وتخطط الجمعية لتوزيع بطاقات تحتوي على توجيهات حملة "مي تو"، ونصائح حول أضرار العنف، وطرق استخدام النظام القضائي، إلى جانب توزيع زهور بيضاء ترمز إلى التضامن والدعم لحركة مقاومة العنف الجنسي.



ويذكر أن الكشف عن واقعة تحرش جنسي في النيابة العامة الكورية يوم الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي، كان السبب الأساسي في انطلاق حملة "مي تو" في كوريا. وكانت ضحية تلك الحادثة وكيلة للنائب العام تحرّش بها رئيسُها. ويجري التحقيق في هذه الحادثة في الوقت الحالي. وقد أتاحت هذه القضية فرصة لنشر حملة "مي تو" في مختلف الدوائر المحلية الكورية بسرعة، حيث تم الكشف عن عدد من الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها مخرج مسرحي مشهور، ورئيس فرقة مسرحية، وممثل سينمائي، ومخرج سينمائي. كما تبين أن مصورا وعازفا مشهورا وشاعرا ارتكبوا أعمالا مماثلة، وفي دائرتي الطب والجامعات أيضا استمر الكشف عن حوادث مشابهة.



وكان من بين أكثر الفضائح صدمة: التحرشات الجنسية التي ارتكبها الشاعر الكبير "كو أون"، وتلك التي ارتكبها حاكم مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ "آن هي جونغ".



فقد بدأ توجيه اتهام للشاعر "كو أون" بالتحرش الجنسي من قبل إحدى الشاعرات. وأثار هذا الاتهام صدمة كبيرة لأن "كو" يعتبر من أهم الشعراء الكوريين المعاصرين، حتى إنه يتم ترشيحه سنويا للفوز بجائزة نوبل للآداب. وقد أدى ذلك الاتهام إلى إزالة معروضاته ذات الصلة، وإلغاء خطة لإنشاء مركز أدبي خاص به، وإزالة قصائده من الكتب المدرسية.



وبالنسبة لقضية "آن هي جونغ" الذي تبين أنه اغتصب سكرتيرته أربع مرات، فقد أثارت صدمة كبيرة أخرى، لأنه كان يعتبر من أهم مرشحي المعسكر الحاكم للانتخابات الرئاسية القادمة. وبعد يوم واحد من الكشف عن أفعاله، استقال "آن" من منصبه، وقرر الحزب الديمقراطي الحاكم إزالة اسمه من قائمة الأعضاء في الحزب.