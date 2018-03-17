الرئيس يرسل مبعوثين إلى واشنطن لشرح نتائج الاتفاق مع كوريا الشمالية

يقوم "جونغ أوي يونغ" و"صو هون" المبعوثان الخاصان من قبل الرئيس "مون جيه إين"، بزيارة إلى واشنطن اليوم، من أجل توضيح نتائج زيارة الوفد الكوري الجنوبي الأخيرة إلى بيونغ يانغ وما تمخضت عنه تلك الزيارة من اتفاق حول إجراء حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



وفي هذا السياق، غادر مدير مكتب الأمن القومي الرئاسي "جونغ" ومدير وكالة المخابرات "صو"، البلاد صباح اليوم متوجهيْن إلى الولايات المتحدة، حيث يجتمعان بعدد من كبار المسؤولين عن الشؤون الأمنية والاستخباراتية في الإدارة الأمريكية. ولم يتضح بعد هوية هؤلاء المسؤولين الأمريكيين، ولكن من المرجح أن يكون من بينهم مدير وكالة المخابرات الأمريكية "مايك بومبيو"، ومستشار الأمن القومي الرئاسي "هربرت ماك ماستر". ومن المحتمل أيضا أن يلتقي الوفد الكوري الجنوبي مع الوزراء الأمريكيين ذوي صلة بالقضية الكورية الشمالية. ومن المقرر أن يتم في تلك اللقاءات شرح ما اتفقت عليه الكوريتان في أثناء زيارة الوفد الكوري الجنوبي رفيع المستوى إلى كوريا الشمالية.



وقد اتضح أن المبعوثيْن الكوريين سيزوران البيت الأبيض في آخر محطة لهم في الولايات المتحدة، ولكن لم يتم تخصيص موعد محدد لذلك. ومن المتوقع أن ينقل المبعوثان رسالة من كوريا الشمالية إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ويحثاه على إجراء حوار مع كوريا الشمالية. ولم يتضح محتوى الرسالة التي بعثت بها كوريا الشمالية، لكن بعض الخبراء يتوقعون أن تتضمن الرسالة تعهدات بوقف تطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات أو تجميد تشغيل المنشآت النووية في منطقة "يونغ بيون".



وكان "جونغ" قد صرح عقب عودته من كوريا الشمالية بأن لديه رسالة من بيونغ يانغ إلى الولايات المحدة، مشيرا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أكد بوضوح على عزمه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإجراء مباحثات مع واشنطن.



وبعد عودتهما إلى البلاد، سيقوم جونغ بزيارة إلى الصين وروسيا، بينما سيقوم "صو" بزيارة إلى اليابان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لجلب دعم دول الجوار الأربع لشبه الجزيرة الكورية ومن المجتمع الدولي ككل. ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود الهادفة إلى جلب الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى طاولة مفاوضات، عن نتائج مهمة قريبا.