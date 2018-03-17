ترامب يقر تعريفات جمركية عالية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على قرار يقضي بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من جميع الدول، ومن بينها كوريا الجنوبية، باستثناء كندا والمكسيك.

وبموجب هذا القرار، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من الصلب، و10% على الواردات من الألومنيوم، وسوف يدخل القرار حيز التنفيذ في غضون الخمسة عشرة يوما القادمة.

وبهذا انتهت الجهود التي بذلتها الحكومة الكورية ودوائر صناعة الصلب الكورية لاستثناء منتجات الصلب الكورية من فرض نسبة عالية من الرسوم الجمركية الأمريكية بالفشل.

لكن الرئيس الأمريكي "ترامب" أشار في مؤتمر صحفي إلى أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة خلال الفترة المذكورة على تعديل خطة الرسوم مع السماح لدول أخرى بالتفاوض على الاستثناءات.

وقد تم التوقيع على هذا القرار أمس الخميس في البيت الأبيض بناء على المادة رقم 232 من القانون الأمريكي الخاص بالتوسع التجاري.

وأوضح "ترامب" أن صناعة الصلب الأمريكية قد تعرضت للتدمير نتيجة للتجارة الخارجية غير العادلة التي تعد هجوما على الولايات المتحدة، والتي مارستها الدول الحليفة لها.

وجاء هذا القرار رغم تحذيرات الخبراء من إشعال حرب تجارية، وإعراب العديد من دول العالم عن غضبها من خطة الرئيس الأمريكي "ترامب" لفرض نسبة عالية من التعريفات الجمريكية على الواردات الأمريكية من منتجات الصلب والألومنيوم .

وسيتم تطبيق التعريفات الجمركية على جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك اللتين ستحصلات على إعفاء في أثناء إجراء مناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، "نافتا".

وقال "ترامب" إن الولايات المتحدة ستكون عادلة وستلتزم بالمرونة الكاملة، مشيرا إلى أن هناك مجالا للتفاوض بشأن الاستثناءات.

وقال بعض المراقبين الأمريكيين إن فرض هذه الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من منتجات الصلب الكورية قد يؤثر تأثيرا سلبيا على التعاون الأمني بين البلدين.

