ترامب وكيم جونغ أون يجتمعان في شهر مايو

أصبح هناك احتمال بإجراء لقاء بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بحلول شهر مايو القادم، وذلك بعد أن عبر الزعيم الشمالي عن أمله في أن يلتقى بالرئيس الأمريكي، وهو ما لقي ردا إيجابيا من "ترامب".

وقام "جونغ أوي يونغ" مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بزيارة للولايات المتحدة، حيث التقى بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في البيت الأبيض أمس الخميس، وسلمه رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" .

وقال "جونغ" إن "كيم" تعهد في رسالته بالالتزام بنزع الأسلحة النووية والتوقف عن أي تجارب نووية وصاروخية أخرى، وعبّر عن تفهمه لاستمرار إجراء المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيجتمع مع "كيم جونغ أون" بحلول شهر مايو القادم لتحقيق نزع دائم للأسلحة النووية.

وفي هذا السياق، صرحت "سارا ساندرز" المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الرئيس "ترامب" قبل دعوة الزعيم "كيم" وأنه سيتم تحديد مكان وموعد اللقاء بينهما لاحقا.

وأضافت أن الولايات المتحدة تتطلع إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، مشددة على أن جميع العقوبات والضغوط القصوى يجب أن تظل قائمة على بيونغ يانغ حتى يتم النزع الدائم للأسلحة النووية.

وأكد مستشار الأمن القومي الرئاسي الكوري "جونغ" على أن جميع الأطراف ذات الصلة ودول العالم تؤيد تحقيق نزع كامل ودائم للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، معربا عن توقعاته المتفائلة بحل القضية النووية لكوريا الشمالية بالوسائل الدبلوماسية السلمية.

كما عبر عن أمله في أن تلتزم كوريا الشمالية بتعهداتها فيما يتعلق بهذا الشأن.

وبهذا، يمكن القول إن هناك احتمالا كبيرا بعقد محادثات قمة بين الكوريتين في شهر أبريل ومحادثات قمة أخرى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في شهر مايو، وهو ما قد يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لحل القضية النووية لكوريا الشمالية.

